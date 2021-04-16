文章截图。中国驻巴西使馆供图

人民网里约热内卢4月15日电 （记者吴杰）4月15日，《巴西利亚邮报》发表题为《谢谢中国！》的署名文章，向中国支持巴西抗击疫情和经济复苏表示感谢和致敬。联合署名的作者是圣保罗州国关厅长塞尔逊和旅游厅长伦默兹。

文章表示，疫情之下，中国在做好本国抗疫工作的同时，积极为世界友好国家提供疫苗支持。目前，中国是唯一有效控制国内疫情、满足国内民众疫苗需求并为国际社会提供疫苗的国家。中国成功应对疫情危机离不开政府和人民的共同努力，也离不开出色的组织力、行动力和纪律性。中国承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，其外交模式充满智慧，应得到世界认可和欢迎。巴西是同中国开展抗疫合作的先行者。如果说巴西能够应对疫苗供应、外贸顺差等方面的挑战的话，应归功于对华友好关系。巴西向中国购买疫苗成品及原液的总量和交付速度领先于50个国家，有效保障了本地新冠疫苗生产进程。同时，2019年圣保罗州政府在上海设立办事处，以及圣保罗州布坦坦研究所在疫情前和中国科兴公司签署合作协议，确保圣保罗州能够为当地超过80%接种人群提供疫苗。

文章指出，中巴关系源远流长，巴西见证了上世纪80年代以来中国经济社会发展取得的巨大成就。为早日战胜疫情，巴西将需要更多疫苗、医疗物资以及经贸合作。在此，再次感谢慷慨的中国政府和人民给予的宝贵支持。

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