新华社马尼拉4月16日电（记者刘锴 闫洁）菲律宾总统府发言人哈里·洛克15日针对日本政府决定将福岛核废水排放入海一事评论说，全球是一个生态体系，污染环境者应当付出代价。

洛克在当天的例行记者会上重申国际环境法的相关原则。他说，全球是一个生态体系，各国相互关联，污染环境者应当付出代价。他呼吁所有国家都能遵守这些原则。

作为西太平洋国家，菲律宾非常关注海洋生态环境。一些学者认为，依据洋流走向，福岛核废水排放入海后，菲律宾将是直接受到影响的国家之一。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，核电站运营方东京电力公司持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收废水。截至今年3月，加上地下水和雨水的不断汇入，该核电站内已产生125万吨核废水，且以每天140吨的速度增加。

本月13日，日本政府无视国内国际舆论的质疑和反对，召开有关内阁会议正式决定将上述核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。根据会议决定，整个排放预计持续20年至30年，至2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作才结束。

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