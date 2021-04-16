人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

菲总统府发言人评日本核废水排海：污染环境者应付出代价

2021年04月16日13:09 | 来源：新华社
小字号

新华社马尼拉4月16日电（记者刘锴 闫洁）菲律宾总统府发言人哈里·洛克15日针对日本政府决定将福岛核废水排放入海一事评论说，全球是一个生态体系，污染环境者应当付出代价。

洛克在当天的例行记者会上重申国际环境法的相关原则。他说，全球是一个生态体系，各国相互关联，污染环境者应当付出代价。他呼吁所有国家都能遵守这些原则。

作为西太平洋国家，菲律宾非常关注海洋生态环境。一些学者认为，依据洋流走向，福岛核废水排放入海后，菲律宾将是直接受到影响的国家之一。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，核电站运营方东京电力公司持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收废水。截至今年3月，加上地下水和雨水的不断汇入，该核电站内已产生125万吨核废水，且以每天140吨的速度增加。

本月13日，日本政府无视国内国际舆论的质疑和反对，召开有关内阁会议正式决定将上述核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。根据会议决定，整个排放预计持续20年至30年，至2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作才结束。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部