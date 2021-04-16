新华社布加勒斯特4月15日电（记者林惠芬）基希讷乌消息：摩尔多瓦宪法法院15日裁定，可以解散议会。该裁定为终审决定，不得上诉。

宪法法院做出上述裁定后，摩总统马娅·桑杜举行新闻发布会说，上述裁定使摩尔多瓦人民有机会选举一个真正代表他们的议会和一个有效为公民谋福利的政府。她将尽快签署解散议会的命令并确定选举日期。

对于宪法法院上述裁定，前总统伊戈尔·多东领导的议会第一大党摩社会主义者党拒绝接受。而桑杜出任总统前领导的行动和团结党则表示已做好提前大选的准备。

摩议会3月31日通过关于为控制新冠疫情实施全国紧急状态的议案，据此，自4月1日至5月30日摩全国处于紧急状态。根据宪法，紧急状态期间，不得解散议会。亲总统桑杜的行动和团结党等议员则就紧急状态法的合法性上诉至宪法法院。

据当地媒体报道，如果宪法法院裁定紧急状态法无效，桑杜才能解散议会并确定提前大选的日期，否则她只能在5月30日紧急状态结束后才能签署相关命令。

当地分析人士认为，当前总统桑杜权力有限。在101名议员组成的议会中，拥有37个席位的摩社会主义者党联合其他政党基本控制议会，提前举行议会选举将有助于扭转这一局面。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)