新华社华盛顿4月15日电（记者刘品然）在美国对俄罗斯实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员后，美国总统拜登15日说，美俄两国应缓和局势，他已提议与俄总统普京今年夏天在欧洲举行峰会。

拜登当天下午在白宫就美俄关系问题发表简短讲话。拜登说，他13日与普京通话时说，美方本可以对俄实施更大规模的制裁，但他选择了“适度”措施。

拜登说，美方不寻求与俄罗斯开启局势紧张升级和冲突的循环，希望实现稳定、可预见的双边关系。但如果俄方继续干预美国民主，美方将采取进一步行动。

拜登说，现在是缓和局势的时候，未来应通过对话和外交手段处理美俄关系，美方准备在此过程中发挥建设性作用。

拜登说，他已向普京提议今夏在欧洲举行峰会，以讨论双边关系。峰会后，两国可进行战略稳定对话，还可以合作应对伊核、朝核、疫情和气候变化等全球性挑战。

美国政府15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施数十项制裁并驱逐10名俄外交人员。

针对美国新一轮对俄制裁，俄总统新闻秘书佩斯科夫说，俄方谴责任何制裁行动并认为这些制裁是非法的。俄方的回应措施遵循对等原则，将以合适的方式维护自己的利益。

美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。

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