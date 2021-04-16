新华社纽约4月15日电题：输出动乱，荼毒世界——揭批美国五大“原罪”系列评论之五

新华社记者

“要破坏中国的稳定，最好的办法就是制造中国的动荡……”日前曝光的一段视频显示，美国前国务卿鲍威尔的办公室主任劳伦斯·威尔克森在2018年发表的一次讲话中，赤裸裸地表达了美国借搞乱新疆而遏制中国的卑劣企图。

中国绝非美国输出动乱的唯一目标。多年来，为维持美式霸权，美国多次在全球范围内肆意发动战争、煽动暴恐，把世界搞得狼烟四起。据统计，从第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248场武装冲突，其中美国发起的就有201场。美国学者研究显示，1947年至1989年间，美国共实施64次颠覆别国政权的行动。美国还在亚非地区遥控“阿拉伯之春”，在欧亚国家导演“颜色革命”，在世界各地搞“和平演变”，唯恐天下不乱。

事实清晰表明，为了一己私利，不惜输出动乱、荼毒世界，是美式霸权与生俱来的本性，更是其无法“洗白”的原罪。以“世界警察”自居的美国，根本不是维护有利于全球发展的真和平，而是打着维护和平的幌子维持美式霸权。如此美国，是全球最大的不稳定因素，是地区动乱的始作俑者、国际秩序的违反者、世界和平的破坏者。吉尔吉斯斯坦共产党人党主席伊斯哈克·马萨利耶夫一针见血指出：“美国政客需要的是紧张的局势。”美国《外交政策》网站表示，根据实际情况，“华盛顿可能才是中东地区的主要破坏者”。

美国肆意输出动乱的恶劣行径给世界带来深重苦难，造成惊人的人道主义灾难。美军发动和介入的阿富汗、伊拉克、叙利亚等战争导致了数以千万计的难民流离失所，海湾战争和随后的制裁导致约50万名儿童死亡。从朝鲜战争到越南战争，动辄导致数百万平民丧生。美军使用的贫铀弹还导致科索沃地区癌症和白血病发病率激增。美军严重破坏生态环境，海湾战争导致约6000万桶石油被倒入沙漠，污染了约4000万吨土壤；在越南战争中使用落叶剂，导致越南五分之一的丛林被毁。

值得警惕的是，为掩饰自己维持霸权的真实企图，美国在输出动乱时常用“障眼法”。比如，编织虚假叙事——冷战时，美国为了把西欧国家绑在北约“战车”上，不断渲染苏联武装入侵威胁，然而苏联解体后，解密档案显示这一所谓威胁纯属子虚乌有。又如，公然炮制伪证——“洗衣粉”可以被当成伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据，假照片可以被用来证明俄罗斯违反《中导条约》。

美国还通过全方位操弄舆论、系统化散播谎言，让人们无法独立正常思考，不知不觉以美国之是为是，以美国之非为非。前美国中央情报局局长艾伦·杜勒斯曾公开表示：“把人们塑造成我们需要的样子，让他们听我们的。只要把脑子弄乱，我们就能不知不觉改变人们的价值观念，并迫使他们相信一种经过偷换的价值观念。”对这些美式“障眼法”、“洗脑术”，全世界热爱和平的人们应提高警惕。

当今世界，国际关系民主化已是大势所趋，主权平等、互不干涉内政等国际关系准则深入人心。美国如不反躬自省、改弦更张，执意站在历史的错误一边，将注定沦为逆时代潮流的孤家寡人。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)