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专访：“时间会证明西方对新疆的指责都是错误的”——访法国作家马克西姆·维瓦斯

2021年04月16日13:05 | 来源：新华网
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新华社北京4月16日电专访：“时间会证明西方对新疆的指责都是错误的”——访法国作家马克西姆·维瓦斯

新华社记者张曼 杨骏 唐霁

因撰写《维吾尔族假新闻的终结》一书而为中国读者熟知的法国作家、记者马克西姆·维瓦斯日前在接受新华社记者书面采访时表示，西方涉疆谎言在事实面前不攻自破，时间会证明西方对新疆的指责都是错误的。

维瓦斯于2016年和2018年两赴新疆考察，目睹了新疆经济社会发展取得的巨大成就。他告诉记者，在近期接受法国一个学术研究团体视频采访时他就表明：“维吾尔族人口在继续增长，何来‘种族灭绝’一说？维吾尔族人民的生活水平不断提高，何来‘压迫’一说？他们继续讲民族语言，传承民族文化……何来‘文化灭绝’一说？”

维瓦斯说，西方攻击新疆时使用的照片视频等“证据”大多无拍摄时间和地点等关键信息，“因为一旦提供这些细节，谎言将不攻自破”。“以网络上流传的疑为新疆‘集中营’的‘卫星图像’为例，中方根据经纬度信息，用实景图片证明所谓‘集中营’实际上是学校、体育馆等民事机构。”

他还提及，一位维吾尔族女子被拔指甲的照片曾在网上引起广泛关注，但通过核实照片原始素材的小程序可发现，这张照片是在一个美国的摄影棚里拍摄的，照片里的“维吾尔族女子”其实是一个演员。

维瓦斯在采访中还以亲身经历回击了西方编织的涉疆谎言。“西方媒体称中国政府拆毁了维吾尔族村民的居所，但我在新疆村庄里看到的是这些村民的旧居多为土房……如今他们搬进了旧居旁的新房，是通水通电的水泥房！”

维瓦斯接受法国学术研究团体采访的视频在网上播发后引发强烈反响。网友们评论说：“在当下的时代，真相总是来得太慢。”“维吾尔族问题完全是西方无中生有！”“这位作家说的和我曾在中国亲眼所见的一样！”……

两赴新疆，维瓦斯见证了当地的快速发展，“一栋栋新建筑和民居拔地而起，一条条新路正在建成”。他观察发现，“新疆的发展一度相对落后，但中国政府采取了有针对性的帮扶措施，如鼓励维吾尔族群众创业、帮助维吾尔族学生上大学等。新疆连续4年多没有发生一起暴恐案件，和帮扶政策分不开，也离不开新疆在语言和职业培训上付出的巨大努力”。

维瓦斯是法国作家和记者，在图卢兹一家电台做主持人并开设文学专栏。他本人已经出版20部著作，并在多家报纸上发表文章。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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