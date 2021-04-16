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伊朗外长批评美国新政府延续对伊“极限施压”政策

2021年04月16日11:23 | 来源：新华社
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新华社德黑兰4月15日电（记者高文成）伊朗外长扎里夫15日在社交媒体推特上发文说，伊朗坚持用外交手段解决伊朗核问题，而美国新政府却只会延续上届政府对伊“极限施压”政策。

扎里夫说，美国上届政府退出伊朗核问题全面协议后，伊朗仍留在伊核协议中。伊朗一直寻求用外交手段解决问题的“认真程度”已经过考验。

伊核协议联合委员会新一轮政治总司长级会议15日在奥地利维也纳举行，继续讨论美伊恢复履约问题。

伊朗新闻电视台说，扎里夫此番表态是为了回应美国在伊朗大幅提高浓缩铀丰度后对伊朗参与会谈“认真程度”的质疑。

位于伊朗中部的纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗随后宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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