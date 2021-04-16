人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

朝中社：日本决定将核废水入海是“犯罪行为”

2021年04月16日10:33 | 来源：新华社
小字号

新华社平壤4月16日电（记者洪可润 江亚平）朝中社15日晚针对日本政府决定将核废水排放入海一事发表评论说，这是严重威胁人类健康安全和生态环境的不可容忍的犯罪行为，朝鲜敦促日本立即取消有关决定。

评论说，日本政府一旦把含有放射性物质的核废水排入大海，其中含有的大量有害物质将在几十天内从洋流较强的福岛海岸扩散到太平洋大部分水域，不仅会破坏海洋生态环境，还会给沿岸地区人民的健康和生存造成严重威胁。

评论强调，对与日本隔海相望的朝鲜来说，这是关系到朝鲜人民生命安全的重大问题。朝鲜敦促日本正视朝鲜人民义愤填膺的对日情绪，立即取消有关决定。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，核电站运营方东京电力公司（简称“东电”）持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收废水。截至今年3月，加上地下水和雨水的不断汇入，该核电站内已产生125万吨核废水，且以每天140吨的速度增加。

本月13日，日本政府无视国内国际舆论的质疑和反对，召开有关内阁会议正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。根据会议决定，整个排放预计于2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作前才结束。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部