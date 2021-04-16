新华社平壤4月16日电（记者洪可润 江亚平）朝中社15日晚针对日本政府决定将核废水排放入海一事发表评论说，这是严重威胁人类健康安全和生态环境的不可容忍的犯罪行为，朝鲜敦促日本立即取消有关决定。

评论说，日本政府一旦把含有放射性物质的核废水排入大海，其中含有的大量有害物质将在几十天内从洋流较强的福岛海岸扩散到太平洋大部分水域，不仅会破坏海洋生态环境，还会给沿岸地区人民的健康和生存造成严重威胁。

评论强调，对与日本隔海相望的朝鲜来说，这是关系到朝鲜人民生命安全的重大问题。朝鲜敦促日本正视朝鲜人民义愤填膺的对日情绪，立即取消有关决定。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。事故发生后，核电站运营方东京电力公司（简称“东电”）持续向1至3号机组安全壳内注水以冷却堆芯并回收废水。截至今年3月，加上地下水和雨水的不断汇入，该核电站内已产生125万吨核废水，且以每天140吨的速度增加。

本月13日，日本政府无视国内国际舆论的质疑和反对，召开有关内阁会议正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。根据会议决定，整个排放预计于2041年至2051年福岛核电站完成反应堆废除工作前才结束。

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