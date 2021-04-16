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联合国人权专家对日本核污水排海决定“深表遗憾”

2021年04月16日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔4月15日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会专家4月15日发表声明，对日本政府决定将福岛第一核电站的核污水排入海洋“深表遗憾”。人权专家表示，此举将影响太平洋地区数以百万计人口的生活和生计。

本次声明是联合国人权理事会通过特别程序发布的，参与专家包括危险物质与人权特别报告员马科斯·奥雷利亚纳、食物权特别报告员迈克尔·法赫里、人权与环境特别报告员戴维·博伊德。

声明说，“将超过100万吨核污水排入海洋，对日本国内及国外的有关人员充分享有人权构成了巨大风险。”联合国专家已经多次向日本政府表达了关切，指出向太平洋排放核污水可能对人类健康和环境产生潜在威胁。

专家们表示，排放核污水将对许多人的生活及整个环境产生巨大影响，在过去数年间，包括渔业协会在内的福岛当地社区、环境组织、日本邻国等多次向日本提出关切，日本政府仍然作出这一决定，这非常令人担忧。此外，专家们认为，日本还有除排放核污水入海之外的其他处置方案，日本的决定“尤其令人失望”。

专家们说，福岛第一核电站的核污水中可能含有大量的放射性碳14以及锶90、氚等其他放射性同位素。日本政府声称，经过处理的水没有危害，但是专家们认为，多核素去除装置（ALPS）不能完全清除放射性物质。

声明说，日本政府声称氚的含量非常低，不会威胁人类健康。但是，科学家警告指出，水中的氚与其他分子相结合，可以通过食物链影响植物、鱼类和人类。科学家认为，氚的放射性危害被低估了，对人类及环境造成的风险可能将超过100年。

专家们说：“我们提醒日本政府履行其国际义务，不要暴露有害物质，对排放污水进行环境风险评估，防止造成越境环境损害，并保护海洋环境。”

(责编：于洋、刘慧)

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