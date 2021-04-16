人民网伊斯兰堡4月15日电 （记者丁雪真）4月15日，驻巴基斯坦大使农融拜会巴总理伊姆兰·汗。巴外秘马哈茂德等参加。

伊姆兰·汗表示，巴基斯坦政府高度赞赏中国共产党执政成就，希望借鉴学习中方的发展模式和发展经验。在习近平主席领导下，中国取得脱贫攻坚的决定性胜利，我愿再次表示祝贺。感谢中方对巴提供疫苗援助，当前巴正经历第三轮疫情，希在疫苗合作方面继续得到中方大力支持。巴方高度重视“一带一路”建设，中巴经济走廊对巴未来发展至关重要，巴政府全力支持走廊合作，愿与中方加快推进走廊项目进展。巴方愿同中方密切高层交往，就国际地区问题保持沟通协调。

农融转达了习近平主席和李克强总理对伊姆兰·汗总理的亲切问候，表示中方高度珍视中巴全天候战略合作伙伴关系，今年是中国共产党成立100周年、中巴建交70周年，中方愿以此为契机，密切中巴高层交往，深化战略沟通与协调，加强治国理政经验交流。中方将继续把巴基斯坦作为疫苗援助和出口的优先方向，帮助巴战胜疫情。中方愿与巴方落实好两国领导人达成的重要共识，实现中巴经济走廊高质量发展，助巴走上工业化、城镇化、信息化发展之路，实现“新巴基斯坦”愿景。

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