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美国对俄罗斯实施大规模制裁并驱逐外交人员

2021年04月16日08:21 | 来源：新华社
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新华社华盛顿4月15日电（记者刘品然 高攀）美国政府15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。俄方谴责美方制裁，并表示将以对等原则采取回应措施。

白宫当天在一份声明中说，总统拜登已签署新的对俄制裁行政令。根据行政令，美财政部禁止美金融机构参与俄央行、财政部等今年6月14日后发行的以卢布或非卢布货币计价的债券一级市场，禁止向这些机构提供以卢布或非卢布货币计价的资金借贷。

美财政部还以支持俄情报部门网络项目为由制裁6家俄科技公司，以干预美国2020年总统选举为由制裁32个实体与个人，以克里米亚问题为由制裁8个实体与个人。美方还将驱逐10名驻华盛顿的俄外交人员，称被驱逐人员中包括俄情报人员。

针对美国新一轮对俄制裁，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄方谴责任何制裁行动并认为这些制裁是非法的。他指出，俄方的回应措施遵循对等原则，将以合适的方式维护自己的利益。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天在新闻发布会上说，采取恶化俄美关系的政策是要付出代价的，俄美关系恶化的责任完全在美国。

美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。（参与记者：吴刚）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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