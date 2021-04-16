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美国国务卿布林肯突访阿富汗

2021年04月16日08:19 | 来源：新华社
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新华社喀布尔4月15日电（记者史先涛）美国国务卿布林肯15日突访阿富汗，并与阿富汗总统加尼举行会谈。

据阿富汗总统府发表的声明，加尼当天在首都喀布尔与布林肯就美军撤离和反恐等议题交换了意见。加尼表示，阿富汗尊重美国政府有关今年9月11日前从阿富汗撤军的决定，阿富汗国防与安全部队完全有能力保卫国家安全。

布林肯说，美国从阿富汗撤军并不意味着削弱同阿富汗的关系，美国将继续向阿富汗和阿安全部队提供外交和人道主义支持，推动阿富汗和平进程。

声明说，双方一致同意，通过继续磋商开启双边合作的新篇章。

美国总统拜登14日宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，美方承诺135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军及北约联军士兵今年5月前撤出。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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