新华社华沙4月15日电（记者陈序）波兰外交部15日发表声明，宣布3名俄罗斯驻波兰大使馆外交官为“不受欢迎的人”。

声明说，波兰外交部15日召见了俄罗斯驻波兰大使谢尔盖·安德烈耶夫，通知后者俄大使馆3名外交官被列为“不受欢迎的人”，因为他们从事了“有违其外交身份且不利于波兰”的行为。声明还表示，波兰支持美国政府当天对俄罗斯采取的行动。

针对波兰驱逐俄外交官，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日回应说，波兰此举不是建立在事实的基础上，而是“听命于”美国的表现。俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席贾巴罗夫说，俄方会对波方的举动采取严厉的回应措施。俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，波兰的这一反俄举动会加深两国关系的裂痕。

15日早些时候，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。俄总统新闻秘书佩斯科夫对此表示，俄方谴责任何制裁行动并认为这些制裁是非法的。俄方的回应措施遵循对等原则，将以合适的方式维护自己的利益。（参与记者：吴刚）

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