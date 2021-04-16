新华社日内瓦4月15日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国有关人权专家15日发表共同声明，对日本政府以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水的决定“深感失望”，表示此举可能会影响太平洋地区数百万人的生命和生计。

联合国有毒物品和人权问题特别报告员马科斯·奥雷利亚纳、联合国食物权问题特别报告员迈克尔·法赫里、联合国人权与环境问题特别报告员戴维·博伊德在联合声明中表示，日本政府的这一决定非常令人担忧，因为上百万吨被污染的水排入大海后可能会对许多人的生命和整个环境造成严重影响，从而对有关人权的保障构成极大威胁。

声明说，日本政府宣称核废水经过“多核素去除设备”（ALPS）技术处理后能够去除水中的放射性同位素，但是此前的实践已经表明该技术并不能彻底消除核废水中的放射性危害风险。同时，日本政府低估了核废水中放射性物质的危害性，其对人类和环境的威胁可能会持续超过100年。

声明说，考虑到以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水并非唯一可行的选择，日本的决定尤其令人失望。日本应该切实履行防止有害物质泄漏并对其行为的风险进行充分评估，以更好地保护而不是损害海洋环境。

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