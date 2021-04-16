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美国宣布从阿富汗撤军时间表

本报驻美国记者  李志伟
2021年04月16日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国总统拜登4月14日宣布，驻阿富汗美军将从5月1日开始有序撤离，并于9月11日前完全撤出。当天，北约成员国外交部长和国防部长举行线上会议，决定从5月1日起的几个月内从阿富汗撤出全部军队。

　　美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。拜登表示，美国在阿富汗战争中已完成反恐目标，“是时候结束这场美国最长的战争，是时候让美军回家了”。拜登说，美国将不会在军事上介入阿富汗，但将继续支持阿富汗政府，向阿安全部队提供支持，并支持阿富汗政府与塔利班之间的和谈。

　　阿富汗总统加尼14日表示，阿政府尊重美国政府的决定，将在阿富汗和平进程中继续与美国及北约保持合作。阿国防与安全部队完全有能力捍卫自己的国家和人民。

　　阿富汗国民议会人民院议长拉赫马尼认为，国际部队目前从阿富汗撤军的条件还不成熟，阿富汗局势可能进一步恶化甚至陷入内战。

　　阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德表示，如果美国违反此前与塔利班签署的和平协议，未能如期在5月1日前撤出驻阿美军，阿富汗现存问题将会恶化，不遵守协议的一方将要承担责任。

　　兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪对本报记者表示，阿富汗战争历时近20年，导致平民伤亡超过10万人，其中一半左右的伤亡和美军有关，另有大量平民成为难民，并造成了难以估量的直接与间接经济损失。时至今日，阿富汗的政治和安全问题仍未得到真正解决。美国不负责任的甩包袱式撤军，或将加剧阿富汗混乱的安全和政治局势，对阿富汗及周边地区的负面影响将持续很长时间。

　　（本报华盛顿4月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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