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蒙古国首次完成雪豹生存状况普查

本报驻蒙古国记者  霍  文
2021年04月16日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，蒙古国完成了历史上首次对珍稀动物雪豹的全国普查工作，确认蒙古国境内成年雪豹数量在806只至1127只之间，数量仅次于中国，位列全球第二。

　　此次调查工作由蒙古国自然环境和旅游部、世界自然基金会共同组织，蒙古国科学院、国立大学等多个机构参与，自2017年开始历时4年完成。调查涵盖了近41万平方公里的雪豹可能栖息地区，约500名工作人员在29座山上安装了1475台相机，给15只雪豹佩戴了项圈，田野调查工作长达270天。

　　雪豹是一种大型猫科动物，栖息于中国、蒙古国、吉尔吉斯斯坦等12个国家的高山地区，寿命一般为10岁至13岁。由于高山栖息地自然环境退化、全球气候变化以及人为捕猎等因素，近些年来雪豹数量急剧减少。世界自然基金会统计数据表明，目前全球仅存约4000只雪豹。为了保护雪豹，2013年在吉尔吉斯斯坦举行的全球雪豹保护论坛通过了相关保护规划，并将每年10月23日设为国际雪豹日。

　　世界自然基金会蒙古国项目办公室专家钢图勒嘎介绍，每只成年雪豹的领地面积非常大，大约有100至400平方公里，因此雪豹分布的密度很低。调查人员在蒙古国通过对雪豹行踪等的研究，以及从当地居民处获得有关雪豹的第一手信息，最终确认蒙古国境内雪豹栖息在阿尔泰、戈壁阿尔泰、杭爱、萨彦等山脉区域，面积约32.7万平方公里。

　　钢图勒嘎表示，雪豹位于高山生态系统食物链顶端，是高山生态系统的关键物种，在控制草食动物数量、防止生态失衡和水土流失等方面具有不可替代的生态价值。人类应该研究和了解雪豹的生活和生存环境，从而获得保护雪豹的基础知识。同时，保护雪豹栖息的高山地区环境也是当地居民必须承担的责任。

　　蒙古国1972年出台了禁止捕猎雪豹的法律，2012年通过的《蒙古国动物法》将雪豹列入珍稀动物，2016年雪豹又被列入濒危动物。2006年，蒙古国成立了保护雪豹基金会，负责参与雪豹保护工作。蒙古国还积极响应世界自然基金会的倡议，定期组织各种保护雪豹的宣传活动，提高全民保护珍稀动物的意识。

　　（本报乌兰巴托4月15日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 16 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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