本报驻澳大利亚记者 陈效卫

近日，澳大利亚公民党网站刊登题为《新疆：欧亚中心地带的中国西部边境》的特别报告。报告通过广泛调研和列举大量事实，揭露了美英等一些西方国家出于地缘政治目的，支持新疆分离主义和恐怖主义活动的行径，企图破坏中国稳定、遏制中国发展。

这份长达40页的特别报告由公民党刊物《澳人警示服务》连续刊发的8篇文章整合而成。报告从8个方面揭露了历史上美英等西方国家的欧亚政策是地区局势动荡的幕后元凶。

报道说，冷战结束后，美国等西方国家大打“新疆牌”，支持新疆分离主义和恐怖主义势力破坏新疆稳定。2003年，美国中情局就建议“美国在未来面临与中国的危机或对抗时，不应排除将‘维吾尔牌’作为施压手段的选项”。2004年以来，美国国家民主基金会向“世界维吾尔大会”等“东突”势力提供876万美元资助。上述因素导致极端思想在新疆地区迅速传播，恐怖分子进入新疆，“东突”频繁策划发动恐怖袭击，造成大量无辜平民伤亡，新疆稳定遭到严重破坏。

报告还披露，美西方通过情报机构和反华势力操纵、利用海外维吾尔人组织，炮制所谓“拘留营”“强迫劳动”“种族灭绝”等弥天大谎和虚假信息，安排所谓智库、学者和主流媒体制作散播假新闻，形成一条完整的造假售假“谎言链”。他们制造新疆穆斯林支持“独立”、“东突”势力追求“和平”、新疆存在侵犯人权行为等三种假象，妄图祸乱新疆、“以疆制华”。

报告说，与此同时，美掩盖相关组织与“基地”组织的密切联系，避而不谈其暴恐言行，甚至于2020年11月将“东伊运”从恐怖主义组织名单中删除。今年4月初，已卸任美国国务卿职务的蓬佩奥还在狂热炒作所谓新疆“种族灭绝”问题，妄称要抵制北京冬奥会。

报道指出，2017年1月，时任美国民主党议员的加伯德就坦言：“在美国法律下，任何人为‘基地’组织、‘伊斯兰国’或其他恐怖组织提供资金或支持均为非法。但美国政府却长期暗中通过一些国家，直接或间接地为这些组织提供资金、武器和情报支持。”

（本报堪培拉4月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 16 版）

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