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4月14日，韩国民众在位于首尔的日本驻韩国大使馆外集会，抗议日本政府将福岛核废水排入大海。

新华社发

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国际舆论普遍认为，核废水排海事关全人类福祉，日方关于核废水排放入海的决定将对海洋环境、食品安全和人类健康产生深远影响，日方应认真回应国内外的质疑和担忧，以诚恳的态度担应尽之责，重新审视福岛核电站核废水处置问题。

日本政府日前决定将福岛第一核电站上百万吨核废水排入大海，持续遭到日本国内民众和国际社会的广泛质疑和批评。日本政府称核废水将过滤和稀释后排放入海，但核废水中的放射性物质是否得到有效过滤、核废水排放如何监管等问题难以让外界放心。目前，已有300多个环保团体向日方表示坚决反对。韩国总统文在寅要求韩相关部门研究把日本“排污”一事提交国际法庭。

“希望日本政府能够撤回这一决定”

日本《每日新闻》4月14日的社论指出，日本政府这一决定是在没有努力让相关人员充分理解的情况下进行的，福岛民众对此越来越不信任。以“没有保管场所”为由强行决定向海洋排放，看不出政府的诚实态度。《东京新闻》的社论称，政府在未取得民众广泛理解和支持的情况下决定将核废水排放入海，这让广大渔业相关人员和许多民众感到不安。东京电力公司对核废水中氚以外的放射性物质超过基准残留的事实说明也不充分。《朝日新闻》社论也认为，日本政府这一决定并未获得广大民众理解，缺乏信任基础。

日本执政的自民党和公明党14日分别召开“3·11”地震复兴加速化本部会议，讨论政府决定核废水排放入海的问题，会议上对政府这一决定表示不满和抱怨的声音层出不穷。不少与会者认为，政府在作出这一决定前对国民解释不够充分，敦促政府应该履行说明责任。

日本不少环保组织认为政府的决定缺乏透明性。日本环境保护团体FoE Japan在网站上刊文称，“（日本政府）无视以渔业相关人员为代表的国内外广泛反对和担忧声音，在极其不民主的过程中，单方面做出这一决定。我们对此表示强烈抗议。核废水向海洋排放，是在向环境中排放放射性物质。”日本政府应该在明确处理后污染水中含有的放射性物质总量的基础上，进一步探讨替代方案和风险。

日本前首相鸠山由纪夫14日在社交媒体上发表评论称，政府决定向海洋排放含氚的核废水，渔业相关人员有理由表示强烈反对。“明明有去除氚的技术，日本政府为什么不采用呢？应该先去除氚。”

日本众议员山本拓在网站上刊发文章，指出“经过处理后的福岛核事故核废水与一般核电站排放出的核废水不同，因此不应按照普通核电站处理核废水的方法进行处理”。

“希望日本政府能够撤回这一决定”“我将对东北地区附近海域的海鲜敬而远之。”“得知这个消息，不再想吃鱼了。”社交媒体上，不少日本网友纷纷表达担忧和质疑，要求日本政府重新审视这一决定。

“日本政府开了一个非常危险的先例”

国际原子能机构总干事格罗西4月14日表示，日本向太平洋排放的核废水不应对环境造成损害。格罗西说，他注意到包括中国、韩国等日本邻国在内的国际社会对日本宣布核废水排海一事的关切，他“严肃地”对待这种关切。格罗西认为回应国际社会关切的方法是增强“透明度”。他说，国际原子能机构将以“准确和透明”的方式与日本合作，在日本处理过的核废水排放到海洋之前、期间和之后，专业地开展监督和监测工作，确保废水排放不对环境造成损害。

同一天，太平洋岛国论坛秘书长梅格·泰勒在一份声明中，对日本政府决定将福岛核废水排入大海的决定“深表关切”，并忆及2011年日本福岛核事故对环境影响的关切，敦促日本采取一切必要措施处置任何可能对太平洋的威胁。泰勒表示，根据国际法要求以及2020年12月召开《南太平洋无核区条约》缔约方会议时重申的精神，日本应采取一切必要措施避免福岛核废水对包括南太平洋无核区在内的太平洋地区造成危害，而日本显然并未采取足够措施解决这一问题。泰勒说，太平洋的渔业及其他海洋资源对太平洋地区的民生至关重要，必须加以保护。因此，太平洋岛国论坛紧急呼吁日本政府推迟将核废水排入大海的决定，等待太平洋岛国论坛成员就此问题进行进一步磋商并做出独立专家评估。

绿色和平组织比利时分部负责能源与核能安全检测的扬·范德·普特2011年至2019年每年都访问日本福岛及周边地区，检测陆地和海洋核辐射水平。他在接受本报记者采访时说：“日本政府的做法完全不能接受。日本政府开了一个非常危险的先例，在没有穷尽其他手段的情况下把核废水排入海洋中是不负责任的做法。实际上，福岛核电站目前仍然在不断产生核废水，日本政府不能确保核废水得到妥善处理，也不能够预测将核废水排入海洋中将产生什么样的后果。”

绿色和平组织东亚分部核专家肖恩·伯尼在接受本报记者采访时说：“日本政府将核废水排入海洋将会带来很多问题，势必严重污染海洋环境，不仅是日本周边海域，整个太平洋乃至整个地球海洋环境都会受到影响。日本政府不愿花费时间、金钱，科学处理核废水，却费尽心机想把核废水一排了之，这种做法不可接受。”

“日方的做法是蓄意破坏整个地球生态的犯罪行为”

连日来，韩国部分政党以及多个市民团体来到日本驻韩国大使馆门前举行抗议集会。“强烈谴责日本政府排放核废水”“日本排放核废水属于核恐怖行为”“强烈反对，立即中止”……大批民众手举标语和横幅，表达对日本政府决定的愤慨。

韩国水产产业总联合会等25个水产团体14日在日本驻韩国大使馆前举行抗议活动，表示“向海洋排放核废水，不仅是对韩国国民，也是对全人类的攻击行为”。

文在寅4月14日就日本决定以海洋排放方式处置福岛核废水一事，向日本驻韩大使相星孝一表示忧虑。文在寅表示，韩日两国互为近邻，韩方对日本排废入海决定深感忧虑，并要求相星孝一向日本政府转达韩方立场。韩联社报道称，文在寅14日指示政府各部门积极研讨向国际海洋法法庭申请临时措施或提起申诉。

韩国原子能安全委员会14日表示已向日本原子能规制委员会发送信函，转达对日本政府决定核废水排海的担忧，并要求日本原子能规制委员会客观、独立地审查东京电力核废水处理计划是否符合国际标准，并切实监控落实过程，及时透明地发布结果。韩国原子能安全委员会将于19日向日本原子能规制委员会再次发送信函，询问东京电力核废水处理计划的审查程序及监控方案。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在俄外交部官方网站发表声明，强调俄政府对日本在决定将福岛核废水排入海洋之前没有与俄罗斯等邻国进行磋商表示遗憾。扎哈罗娃说：“日本在这个问题上公开的信息不充分。特别是没有包含上述决定可能对太平洋地区生态造成风险的评估。”

扎哈罗娃表示：“希望日本政府表现出适当的透明度，并通知有关国家其行动可能构成的辐射威胁。期待日本更加详细地阐明向海洋排放福岛核电站事故核废水的计划，并在必要时允许对核废水入海海域的辐射情况进行监测。”扎哈罗娃说，俄罗斯希望日本采取措施减少对海洋环境造成的不利影响，并且避免给其他国家包括渔业领域在内的经济活动造成损害。

俄罗斯环保活动人士赫沃斯托夫指出，日本政府草率作出了将含有高放射性物质残留物的水倾倒进太平洋的决定。“日方的做法是蓄意破坏整个地球生态的犯罪行为。”

（本报东京、首尔、莫斯科、布鲁塞尔4月15日电）

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外交部召见日本驻华大使

就日方作出福岛核废水排海决定提出严正交涉

新华社北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部部长助理吴江浩15日召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水提出严正交涉。

吴江浩指出，日方有关决定置全球海洋环境于不顾，置国际公共健康安全和周边国家人民切身安全利益于不顾，涉嫌违反国际法和国际规则，不是现代文明国家所为。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

吴江浩表示，中方强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务。一是重新审视福岛核电站事故废水处置问题，收回排放入海错误决定；二是在国际机构框架下成立包括中国专家在内的联合技术工作组，确保核废水处置问题严格接受国际评估、核查和监督；三是在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。中方将继续同国际社会一道，密切关注事态发展，保留作出进一步反应的权利。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 16 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)