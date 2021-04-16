新华社联合国4月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在联合国安理会也门问题视频公开会上发言，呼吁推动也门政治进程。

耿爽说，近期政治解决也门问题的势头有所增强，同时马里卜军事冲突仍在继续，沙特阿拉伯平民和基础设施仍遭袭击，也门人道危机仍在延续。迄今为止的积极势头尚未启动有意义的政治进程，尚未根本改善地面的形势，尚未实质缓解也门人民的困境。

耿爽表示，解决也门问题，要依靠政治外交手段。中方欢迎沙特提出新倡议，赞赏沙特为缓解也门局势采取的举措，希望其他当事方积极响应，尽快就倡议具体内容开启对话谈判。

他表示，解决也门问题，要发挥地区国家作用。中方赞赏阿曼等地区国家一直以来劝和促谈，希望对也门冲突各方有影响的国家继续发挥积极作用。王毅国务委员兼外长上个月就中东和平稳定提出五点倡议，支持以地区国家和人民为主，推动也门等热点问题的政治解决。中方呼吁地区国家加强对话，不断改善地区安全环境，为也门恢复和平创造良好外部条件。

他表示，解决也门问题，要体现人道主义优先。国际社会要加大对也门的人道救援力度，捐助方要尽快兑现认捐承诺，冲突各方要保障安全、不受阻碍的人道准入，确保人道物资尽快抵达有需要的人手中。冲突各方还应保障食物、石油等商品进口渠道畅通。

耿爽说，中国已向也门提供了大批粮食援助，同也门政府签署了经济技术合作协议，将继续向也方提供大米、医疗物资，为缓解也门人民苦难尽一份力。

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