新华社联合国4月14日电 中国常驻联合国代表张军14日在联合国安理会冲突中性暴力问题视频公开辩论会上发言，系统阐述中方立场主张，呼吁国际社会综合施策，消除冲突中性暴力，推动妇女、和平与安全事业不断取得新进展。

张军强调，中方坚决反对将性暴力作为战争手段，强烈谴责任何对妇女和女童实施性暴力的行径。只要冲突和战乱还在持续，性暴力就可能成为战争和恐怖主义的手段。国际社会要着力解决根源性问题，彻底铲除冲突中性暴力的滋生土壤，遵循不干涉内政、不诉诸武力等原则，坚持以和平方式化解争端。要在妇女赋权和发展的总体框架下统筹应对冲突中性暴力问题，致力于消除性别歧视和差别待遇，推动妇女事业和经济社会同步发展。要继续支持女性更广泛、更深入地参与和平进程，提高女性参与决策的能力、机会和发言权。当事国对预防和打击冲突中性暴力、保护本国妇女儿童负有首要责任。国际社会应鼓励和支持当事国根据本国国情推进妇女、和平与安全议程，采取打击冲突中性暴力的有力行动。联合国相关机构应当基于各自授权和专长开展工作，用好用足现有资源，加强协调，形成合力。

张军表示，妇女与武装冲突问题是《北京宣言》和《行动纲领》所列12个重点领域之一。作为第四次世界妇女大会东道国，作为性别平等和妇女赋权事业的倡导者，中方将继续同国际社会一道努力，为消除冲突中性暴力，推进全球妇女事业发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)