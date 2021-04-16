本报驻美国记者 吴乐珺

“中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，当前中国经济强劲复苏仍在继续，这是2021年国际货币基金组织（IMF）预测全球经济增长的重要组成部分。”日前，IMF发布《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济将增长6%，同时上调今年中国经济增长预期。IMF亚太部副主任肯尼斯·康在接受本报记者采访时表示，希望国际社会共同努力推动世界经济复苏。

肯尼斯·康认为，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，长期来看，这将进一步激发中国市场潜力，帮助建设更具韧性、包容性和更加绿色的经济。面对错综复杂的国际环境，中国构建新发展格局，进一步扩大改革开放，可以更充分发挥国内市场作用，激活中小企业等活力，支持就业，促进经济复苏。

“IMF正密切关注中国稳步推进数字人民币试点测试工作，中国经济发展举措令人振奋。”肯尼斯·康认为，数字货币可以助力普惠金融，提高支付效率，将支付服务覆盖范围扩大到更多家庭，降低家庭和小型企业的交易成本。推行数字货币也有利于开展有针对性的财政支持，提高公共财政透明度。

肯尼斯·康表示，中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并正采取有力政策措施推动目标如期实现。应对气候变化是一项全球性挑战，只有各国携手努力，才能取得成功。“中国在应对气候变化方面作出的努力，对全球可持续发展具有重要意义。”

“促进全球疫苗公平分配，离不开国际合作，中国在这方面发挥了重要作用。”肯尼斯·康认为，努力扩大疫苗生产和分销规模，特别是多向欠发达国家提供疫苗，对于推动世界经济走上复苏之路至关重要。中国加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，尽力向有需要的国家提供负担得起的、安全有效的疫苗，以实际行动为推动疫苗公平分配作出贡献。

“期待其他国家与中国一道，通过支持多边贸易、减免债务和公平分配疫苗等，在应对疫情等全球性挑战中发挥更加积极的作用。”肯尼斯·康表示。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 03 版）

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