人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

共同努力推动世界经济复苏

——访国际货币基金组织亚太部副主任肯尼斯·康

本报驻美国记者 吴乐珺
2021年04月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，当前中国经济强劲复苏仍在继续，这是2021年国际货币基金组织（IMF）预测全球经济增长的重要组成部分。”日前，IMF发布《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济将增长6%，同时上调今年中国经济增长预期。IMF亚太部副主任肯尼斯·康在接受本报记者采访时表示，希望国际社会共同努力推动世界经济复苏。

　　肯尼斯·康认为，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，长期来看，这将进一步激发中国市场潜力，帮助建设更具韧性、包容性和更加绿色的经济。面对错综复杂的国际环境，中国构建新发展格局，进一步扩大改革开放，可以更充分发挥国内市场作用，激活中小企业等活力，支持就业，促进经济复苏。

　　“IMF正密切关注中国稳步推进数字人民币试点测试工作，中国经济发展举措令人振奋。”肯尼斯·康认为，数字货币可以助力普惠金融，提高支付效率，将支付服务覆盖范围扩大到更多家庭，降低家庭和小型企业的交易成本。推行数字货币也有利于开展有针对性的财政支持，提高公共财政透明度。

　　肯尼斯·康表示，中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并正采取有力政策措施推动目标如期实现。应对气候变化是一项全球性挑战，只有各国携手努力，才能取得成功。“中国在应对气候变化方面作出的努力，对全球可持续发展具有重要意义。”

　　“促进全球疫苗公平分配，离不开国际合作，中国在这方面发挥了重要作用。”肯尼斯·康认为，努力扩大疫苗生产和分销规模，特别是多向欠发达国家提供疫苗，对于推动世界经济走上复苏之路至关重要。中国加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，尽力向有需要的国家提供负担得起的、安全有效的疫苗，以实际行动为推动疫苗公平分配作出贡献。

　　“期待其他国家与中国一道，通过支持多边贸易、减免债务和公平分配疫苗等，在应对疫情等全球性挑战中发挥更加积极的作用。”肯尼斯·康表示。

　　（本报华盛顿电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部