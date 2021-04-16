亚历山大·洛马诺夫

展望未来，中国人民的福祉毫无疑问将进一步增加，中国的国际地位也将继续提升

在中国共产党领导下，中国人民摆脱了绝对贫困，这在中华民族几千年的历史上是第一次，是中国取得的一项重要的历史性成就。

中国脱贫事业的巨大成功，得益于中国共产党和中国各级政府采取的一系列切实有效的扶贫措施，包括加强贫困地区的基础设施建设，改善人民群众的生产生活条件。精准扶贫理念对于中国脱贫攻坚十分重要。中国共产党的许多干部踊跃下乡驻村，经过实地走访和调研，找准了贫困人口的致贫原因，然后有针对性地给农民出点子，比如组织种植新的农作物、加工农产品或者开发旅游项目等。在脱贫工作中，对困难群众的帮扶只是一方面，更重要的是创造条件，提高困难群众的自我发展能力，让他们靠劳动和经商致富。

在消除绝对贫困之后，中国开始全面推进乡村振兴战略，这是有助于避免脱贫人口返贫的行动。今后若干年，虽然刚刚脱贫的地区与东部沿海地区相比在发展水平上仍会有差距，但脱贫人口的收入水平和生活质量将持续提高。昔日的贫困地区更深地融入现代经济体系，也将为中国经济的可持续发展作出更大贡献。脱贫人口消费能力不断提升，将为中国发展注入新的活力。

对于广大发展中国家来说，中国取得脱贫攻坚战的胜利，是一个鼓舞人心的范例。尽管无法照搬中国经验，但其他国家还是有必要对中国经验进行认真研究，分析中国经过实践检验的行之有效的脱贫方法，并创造性地加以运用。中国消除绝对贫困，对发达国家同样会产生积极影响——发达国家的企业家希望更多地向中国消费者出售现代商品和服务，更加相信中国市场拥有广阔前景。

中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这是中国政府经过深思熟虑后作出的长期性战略抉择，对于维护中国经济安全、确保经济长期稳定发展十分关键。尤其引人注目的是，中国非常重视科技创新，这充分说明中国对未来发展具有明确的方向感。

今年是中国共产党成立100周年，是一个具有纪念意义的重要年份。目前，中国在做好常态化疫情防控的同时，继续积极帮助其他国家抗疫，包括提供新冠疫苗等。随着全球疫情逐步得到控制，国际人员往来逐渐恢复。后疫情时代，相信共建“一带一路”将进一步提速，造福沿线各国人民。展望未来，中国人民的福祉毫无疑问将进一步增加，中国的国际地位也将继续提升。

（作者为俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)