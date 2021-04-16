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“中国的繁荣与发展之路不断向前”

——“中国共产党的故事”浙江专题宣介会综述

本报记者 刘 慧
2021年04月16日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月15日，与会的部分外国使节来到浙江省安吉县余村参观。
　　本报记者 刘 慧摄

 

　　之江大地，万物葱茏。由中共中央对外联络部和中共浙江省委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的实践”专题宣介会4月14日在杭州举行，宣介会以“一张蓝图绘到底”为主题。来自70多个国家的近400名政党代表和部分国家驻华使节通过线上线下方式参加了宣介会。活动期间，与会代表通过实地探访美丽乡村、考察调研科技企业、视频连线乡村会场等形式，全面了解习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的实践。

　　“在人与自然的关系中寻找和谐与平衡”

　　村道溪涧旁，白墙黛瓦，淡墨青山，入目皆是美景。4月15日，与会部分国家驻华使节来到浙江省安吉县余村。“我很喜欢这里！人与自然和谐共处，生态环境得到了很好的保护，整个余村是一个绿色有机体，是绿色发展理念的生动实践。”智利驻华大使路易斯·施密特说。

　　在“绿水青山就是金山银山”理念指引下，安吉余村放弃开山采矿，依托竹海资源，因地制宜发展白茶产业和休闲旅游业。2005年以来，全县地区生产总值年均增长10.2%，财政总收入年均增长19.6%，村民过上了富裕的生活。

　　哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦说：“安吉余村是世界观察中国脱贫成就与乡村可持续发展的一个窗口。我看到习近平生态文明思想的重要指导作用，在中国社会形成了广泛共识和强大的行动力，引领中国人民走出了一条人与自然和谐共生的绿色发展之路。”摩尔多瓦社会主义者党执行书记、副议长巴特雷恩察感慨：“中国依托科技优势，不懈探索绿色发展之路，在人与自然的关系中寻找和谐与平衡。”

　　途经安吉电子商务服务中心，品种繁多的土特产吸引了驻华使节们的关注。白茶、竹蜻蜓扇、竹根锤、竹笔筒……每一件产品都代表着绿色经济的“硕果”，一时间电商中心变成了对外贸易小窗口。

　　马来西亚驻华大使努西尔万告诉记者，中国在乡村治理和消除贫困方面的成就，足以说明中国共产党的高效治理能力。“我们能够从中国的发展中学到一些非常重要的经验和启示。最重要的是，必须推出良好的政策，而且这些政策要建立在实事求是的调查研究基础上。”古巴驻华大使卡洛斯·佩雷拉表示，“全球环境治理需要中国样本。中国生态文明发展理念是全世界的共同财富。”

　　“我看到了中国民众脸上更加自信的笑容”

　　14日上午，与会部分代表参观了浙江吉利控股集团有限公司。看到这家中国民营企业在汽车制造领域取得的技术突破，众多外宾都要求坐进车里亲身感受。卡洛斯·佩雷拉说，他多年前就曾到吉利上海工厂参观过，如今吉利汽车出口数量不断提升，已经成为世界上有名的汽车品牌。“古巴是第一个进口吉利汽车的拉丁美洲国家，至今已经进口超15万台。这次活动让我们更加了解中国的现状、中国的能力、中国的发展。”

　　“每一次访问中国，我都惊喜地发现，这里有了更多新的成就。”英国共产党国际书记约翰·福斯特在接受连线采访时表示，中国在科技领域取得的成就举世瞩目，尤其是在人工智能、空间技术等领域。与此同时，中国乡村和城镇居民生活水平大幅改善，“我看到了中国民众脸上更加自信的笑容。”

　　宣介会上，约旦商人穆德分享了他在浙江义乌的“生意经”。 2002年，穆德第一次走进义乌国际商贸城，并在此扎根。他创立了自己的公司和品牌，把中国产的五金、电动工具、节能灯等产品出口到了约旦、阿尔及利亚、坦桑尼亚、摩洛哥等13个国家和地区，累计出口额已超1.3亿美元。“在义乌，当地政府经常邀请我们外国商人去给政府公共服务提意见建议；疫情防控期间，当地政府的贴心服务更让我们对义乌有了‘家的感觉’。”穆德说，他接下来还计划在义乌建一个电动工具厂。“在义乌做全球生意，让我深深感受到‘地球村’的紧密联系，尤其是中国提出的共建‘一带一路’倡议，不仅加强了各国经贸合作，也拉近了世界各地民众的距离。”

　　2018年6月，浙江大学与巴黎—萨克雷大学签署合作备忘录，明确将在物理、材料科学、计算机科学、农学、能源管理等领域开展合作。法国团结与进步党主席舍米纳德在宣介会上表示：“科技创新是法中双方需要着力加强合作的领域。中方所坚持的相互尊重、务实合作、互利共赢等理念，承载着推动社会发展的人类智慧和创造性力量。”

　　“一张蓝图绘到底正在中国各地积极落实”

　　宣介会现场，一个特殊的视频连线，给与会代表留下深刻印象。视频另一端，安吉县鲁家村村委会就一处农场的归属问题召开会议，委员们通过投票表决，当场就拿出了解决方案。注重基层党组织建设和机制创新，是鲁家村实施乡村振兴战略的重要成功秘诀。在村党委领导下，该村主动探索利益分配机制，创新经营模式，实现了从“贫穷落后、环境‘脏、乱、差’的小山村”到“开门就是花园、全村都是景区”的美丽蝶变。

　　“在中国共产党领导下，中国取得的伟大成就，令人印象非常深刻。”约翰·福斯特表示，中国能够快速控制住疫情，迅速恢复经济社会发展秩序，根本原因在于中国共产党的正确领导和决策。“如果没有中国共产党领导，中国就不会有今天的成就。”

　　“一个负责任的政党应该做的事，首先就是要保证人民的福祉能够得到改善。”努西尔万表示，中国共产党秉持以人民为中心的发展理念，带领中国人民取得了巨大发展成就。舍米纳德认为：“发展依靠人民，发展为了人民，中国共产党令人钦佩。”

　　埃及前总理沙拉夫表示，中国共产党的领导是中国取得各领域发展奇迹的关键因素，它改变了中国的社会面貌，使中国稳步发展为第二大经济体。“中国的繁荣与发展之路不断向前。”

　　俄罗斯统一俄罗斯党总委员会委员谢苗诺夫说：“中国共产党实施高效的组织人事政策，这确保了各项规划能顺利完成。政策的连续性和稳定性有助于国家实现长远目标，可以看到，‘一张蓝图绘到底’正在中国各地积极落实。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 03 版）

 

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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