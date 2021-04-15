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王毅同西班牙外交大臣冈萨雷斯通电话

2021年04月15日23:20 | 来源：新华网
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新华社北京4月15日电 4月15日，国务委员兼外长王毅同西班牙外交大臣冈萨雷斯通电话。

王毅表示，西班牙是欧洲大国，也是中国在欧洲的重要合作伙伴。去年，两国开展了富有成效的抗疫合作，经贸往来逆势增长。中方愿同西方加强协调，着眼后疫情时期，密切经贸、能源等领域合作，加强旅游和人文交流，推动中西关系进一步深入发展。希西方为中国企业提供公平竞争机会和开放营商环境。中西都反对单边主义和保护主义，双方要加强在联合国、二十国集团、世界卫生组织框架内的协调合作，密切在气变、可持续发展等问题上的沟通配合，共同推进世贸组织改革，为完善全球治理作出积极贡献。奥运是中西传统合作领域，感谢西方积极支持北京冬奥会。中方愿与各方一道，共同将北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的盛会。

王毅强调，中国和欧洲是伙伴、不是对手，中国的发展对欧洲是机遇、不是威胁。涉疆、涉港问题都属于中国内部事务，中方强烈敦促欧方谨慎行事，不要再以任何方式干涉中国内政。因为这样做只会损害中欧互信，不符合欧盟整体利益，也不符合各成员国的利益。中欧是全面战略伙伴，理应共同努力维护好中欧合作的政治基础，使中欧关系在后疫情时期实现更大发展。

冈萨雷斯表示，西中关系十分稳固，西方高度重视对华关系，希在后疫情时期进一步加强两国经贸、投资合作和人文交往，共同维护国际经贸规则。欢迎中方企业参加西移动通信大会，西方对于所有外国企业一视同仁，不会设置歧视性标准。西方将积极参与昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，愿同中方加强在保护生物多样性、应对气候变化方面合作。西方不赞成搞“麦克风外交”，愿同中方在相互尊重基础上建设性交换意见，推动欧中之间加强对话，促进欧中关系进一步发展。西方认为冬奥会是运动员们相聚的机会，相信北京冬奥会将成为一届安全、精彩的盛会。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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