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日本连续两天新增新冠确诊超4000例

2021年04月15日23:16 | 来源：新华社
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新华社东京4月15日电（记者华义）继14日之后，日本新增新冠确诊病例15日再次超过4000例。这是日本3月22日解除紧急状态以来，单日确诊新冠病例最多的一天。日本政府计划扩大“蔓延防止等重点措施”实施范围。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间15日20时30分（北京时间19时30分），日本当天新增新冠确诊病例4571例，累计确诊521581例；新增死亡35例，累计死亡9546例。

统计显示，15日东京都新增新冠确诊病例729例，时隔两个多月单日确诊再次超过700例；大阪府新增确诊1208例并创下新高，该地连续3天新增确诊超过1000例。

目前东京都、大阪府、京都府、宫城县、兵库县、冲绳县6个都府县的部分区域已采取“蔓延防止等重点措施”。据日本媒体15日报道，日本政府计划将埼玉县、千叶县、爱知县和神奈川县也纳入“蔓延防止等重点措施”实施范围，期限为4月20日至5月11日。

“蔓延防止等重点措施”是今年2月日本新修订的《新型流感等对策特别措施法》中新设的一种疫情应对措施。它是疫情出现扩大迹象时为避免进入紧急状态而采取的一种对策，需参照紧急状态采取应对措施，但其力度和范围相对较小。

据日本厚生劳动省统计，截至14日，日本共完成约180万剂新冠疫苗接种，全国约64万人完成了两剂接种。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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