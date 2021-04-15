美国白宫15日宣布制裁多个俄罗斯实体、驱逐多名俄外交官，以回应所谓俄罗斯干预美国总统选举、对美国企业和政府机构发动网络攻击。

俄罗斯外交部随即召见美国驻俄大使。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天早些时候说，俄方一向认为这类制裁违法，将以对等原则反制。

【美挥舞大棒】

白宫在一份声明中说，美国政府将驱逐10名俄罗斯外交官，制裁32个涉嫌干涉美国2020年总统选举的俄罗斯个人和实体，还将扩大对美国金融机构交易俄罗斯国债的限制。

声明说，美方制裁同时是为回应俄罗斯“针对美国及其盟友、伙伴发动恶意网络活动”。

美国国家情报总监办公室3月指认俄罗斯干预美国2020年总统选举以及对美联邦机构实施大规模网络攻击，遭俄方否认。美国总统约瑟夫·拜登同期警告，要让俄总统弗拉基米尔·普京“付出代价”，称“大家不久就会看到”。

美国财政部15日与欧洲联盟、澳大利亚、英国、加拿大一同制裁8个俄罗斯个人和实体。这些制裁对象关联克里米亚2014年脱离乌克兰、并入俄罗斯。

【俄必将回应】

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，俄外交部召见了美国驻俄大使约翰·沙利文。“对美方而言，这将是一次严肃的谈话。”

她警告，俄方必将“坚决回应”美方“侵略性行为”。“美方应该意识到要为双边关系恶化付出代价。”

佩斯科夫15日早些时候告诉媒体记者，对美方制裁，俄方对策没有改变，“我们认定这违法。不管怎样，将采取对等原则”。

他说，俄方不希望俄美关系“进一步，退两步”。美方制裁无益于两国元首会晤的前景。“毫无疑问，这些可能实施的制裁措施将不会推动这场会晤”，最终是否举行峰会将由两国元首决定。

普京13日同拜登通电话讨论俄美关系发展，通话由美方提议。拜登提议今后数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。

俄美关系近期持续紧张。拜登发表涉及普京的批评言论后，俄方3月召回驻美大使阿纳托利·安东诺夫以讨论俄美关系前景。美国政府近期频繁就俄方在俄罗斯与乌克兰边境集结军队表示关切，呼吁俄方缓和紧张局势。俄方回应，相关驻军部队旨在确保俄罗斯边境安全，却被一些西方国家用作指认俄方导致乌克兰东部局势升温的“借口”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：程宏毅、岳弘彬)