人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

俄罗斯拟“对等”反制美方制裁

2021年04月15日23:15 | 来源：新华网
小字号

美国白宫15日宣布制裁多个俄罗斯实体、驱逐多名俄外交官，以回应所谓俄罗斯干预美国总统选举、对美国企业和政府机构发动网络攻击。

俄罗斯外交部随即召见美国驻俄大使。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天早些时候说，俄方一向认为这类制裁违法，将以对等原则反制。

【美挥舞大棒】

白宫在一份声明中说，美国政府将驱逐10名俄罗斯外交官，制裁32个涉嫌干涉美国2020年总统选举的俄罗斯个人和实体，还将扩大对美国金融机构交易俄罗斯国债的限制。

声明说，美方制裁同时是为回应俄罗斯“针对美国及其盟友、伙伴发动恶意网络活动”。

美国国家情报总监办公室3月指认俄罗斯干预美国2020年总统选举以及对美联邦机构实施大规模网络攻击，遭俄方否认。美国总统约瑟夫·拜登同期警告，要让俄总统弗拉基米尔·普京“付出代价”，称“大家不久就会看到”。

美国财政部15日与欧洲联盟、澳大利亚、英国、加拿大一同制裁8个俄罗斯个人和实体。这些制裁对象关联克里米亚2014年脱离乌克兰、并入俄罗斯。

【俄必将回应】

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，俄外交部召见了美国驻俄大使约翰·沙利文。“对美方而言，这将是一次严肃的谈话。”

她警告，俄方必将“坚决回应”美方“侵略性行为”。“美方应该意识到要为双边关系恶化付出代价。”

佩斯科夫15日早些时候告诉媒体记者，对美方制裁，俄方对策没有改变，“我们认定这违法。不管怎样，将采取对等原则”。

他说，俄方不希望俄美关系“进一步，退两步”。美方制裁无益于两国元首会晤的前景。“毫无疑问，这些可能实施的制裁措施将不会推动这场会晤”，最终是否举行峰会将由两国元首决定。

普京13日同拜登通电话讨论俄美关系发展，通话由美方提议。拜登提议今后数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。

俄美关系近期持续紧张。拜登发表涉及普京的批评言论后，俄方3月召回驻美大使阿纳托利·安东诺夫以讨论俄美关系前景。美国政府近期频繁就俄方在俄罗斯与乌克兰边境集结军队表示关切，呼吁俄方缓和紧张局势。俄方回应，相关驻军部队旨在确保俄罗斯边境安全，却被一些西方国家用作指认俄方导致乌克兰东部局势升温的“借口”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部