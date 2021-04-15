新华社德黑兰4月15日电（记者高文成）伊朗总统鲁哈尼15日表示，伊朗将浓缩铀丰度提高到60%，并不是在寻求发展核武器。

据伊通社报道，鲁哈尼当天在一石化项目线上开工仪式上说，有人认为伊朗生产丰度为60%的浓缩铀是为达到90%武器级丰度做准备，这种观点是错误的。

谈及就美伊恢复履约问题在维也纳举行的会谈，他说，美国现在应重回伊朗核问题全面协议，并取消对伊制裁。

位于伊朗中部的纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。鲁哈尼14日在内阁会议上说，伊朗将把浓缩铀丰度提高到60%，并启动更多IR-6型离心机，“这是对邪恶行径的回应”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。

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