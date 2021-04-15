新华社东京4月15日电 题：好一个“喝了没事”！

新华社记者华义

日本政府日前决定将福岛第一核电站上百万吨核废水排入大海。个别日本官员公开表示：“这些水喝了也没事。”好一个“喝了没事”，何其自私！

福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。日本政府此次决定排放入海的核废水不少接触过堆芯熔毁的核燃料，含有的放射性物质极其复杂，与全球核电站正常运营中排放的含氚废水不可相提并论。然而，日方始终混淆概念，规避问题实质，甚至称排放含氚废水是全球惯例。在这样一件事关人类福祉的重要事情上，日方避实就虚，企图蒙蔽世人，其言不信。

日本在决定排放福岛核废水入海前，未与各利益攸关国家和相关机构充分协商并达成一致。根据《联合国海洋法公约》《及早通报核事故公约》《核安全公约》等国际法，日本需承担通知并充分协商环评监测、采取预防措施确保危险最小化、保障信息透明等国际义务。《联合国海洋法公约》还规定，各国应采取一切必要措施，确保在其管辖或控制范围内的事件或活动所造成的污染，不致扩大到行使主权权利的区域之外。由于洋流、量级、洄游鱼类等因素，日本核废水排海将不可避免地造成跨境影响。作为公约缔约方，日本所作决定将开创严重核事故处理后废水向海洋排放的先例，其行不义。

日方称，决定排污入海的一大理由是储水罐即将不够用，且福岛第一核电站厂区内增设储水罐的余地有限，已无更多空地用于大量建设储水罐。然而事实是，如今福岛核电站周围都是无人居住区，要买地不会买不到，非不能也，实不为也。日方曾声称，排放核废水入海是“成本最低、最易操作”的方案。这是把部分产业、个别企业的短期利益置于本国民众、周边国家人民切身利益和国际公共健康安全之上，其为不仁。

日本政府和东京电力公司在核事故处理方面有着众所周知的诚信赤字。福岛核事故初期，日本政府一度宣称“事故影响有限”“善后进展顺利”，但事实证明绝非如此。东电公司在事故初期就已知道堆芯熔毁，却试图隐瞒真相。在事故后相当长一段时间内，日方对福岛核泄漏问题要么讳莫如深，要么闪烁其词，对日本国内外的担忧始终没有给出一个让人安心的答复。种种行径显示，其心不诚。

不信、不义、不仁、不诚——个别日本官员居然还想用一句“喝了没事”搪塞公众、蒙蔽世人，良知何在？信誉何在？底线何在？

日方决定将核废水排放入海已引起国内外严重关切。300多个环保团体向日方表示坚决反对。韩国总统文在寅要求相关部门研究把日本“排污”一事提交国际法庭。认真回应国内外的质疑和担忧，以诚恳的态度担当应尽之责，是日本当局挽救自身声誉的唯一正确路径。

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