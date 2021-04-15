人民网北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：14日，美国总统拜登宣布美已完成阿富汗战略目标，将于5月1日起撤出2500名驻阿美军，9月11日前全部撤离。拜登当天还与阿富汗总统加尼通电话。加尼表示尊重美撤军的决定。美方还称，美从阿撤军也有集中精力和资源应对包括中国竞争等威胁挑战的考虑。中方对此有何评论？

赵立坚：当前阿富汗安全形势依然复杂严峻，恐怖主义问题远未得到解决。中方立场一贯而明确，外国驻阿军队应以负责任、有序方式撤离，确保阿富汗局势平稳过渡，避免恐怖势力趁乱坐大。美国是影响阿富汗问题的最大外部因素。美方有关决定和行动，应充分尊重阿富汗主权独立和领土完整，切实负起责任维护阿富汗和平重建成果，并充分兼顾地区国家合理安全关切。

美方将从阿富汗撤军同所谓应对中国挑战挂钩的言论，反映出一些人的阴暗心理和根深蒂固的冷战零和思维，有损中美互信，不利于两国在国际地区问题上的协调合作。我想强调的是，通过政治方式解决阿富汗问题，早日实现阿富汗和平稳定，打击恐怖主义，符合包括中美在内有关各方共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方愿继续就此同有关各方保持沟通合作，为阿富汗尽早实现长治久安发挥建设性作用。

今日俄罗斯记者：再问一个关于阿富汗的问题。联合国此前宣布阿富汗和平进程伊斯坦布尔会议将于4月24日至5月4日举行。中方是否接到邀请？是否会参加？

赵立坚：中方已经收到邀请。解决阿富汗问题离不开国际社会的支持与帮助。中方支持任何有利于推动阿富汗和平和解进程的国际努力，正同有关方面就会议事宜保持沟通。

日本共同社记者：美国总统气侯问题特使克里和解振华特使的会晤是否已经开始？可否透露会晤情况？克里特使是否会会见其他中国官员？

赵立坚：关于美国总统气候问题特使克里访华的有关事宜，请你直接向中国生态环境部询问。我没有可以提供的信息。

凤凰卫视记者：我们注意到日本政府作出向海洋排放福岛核电站事故核废水决定前后，中韩两国密集发声表达关切和不满。但日方似乎并不接受，称中韩两国批评未基于科学依据，而是夹杂着感情和其他想法。中方对此有何评论？

赵立坚：昨天，中韩海洋事务对话合作机制举行首次会议。双方敦促日本务必在与国际机构和周边国家充分协商，并在有关国家和国际机构实质参与基础上，审慎处理福岛核废水问题。这是中韩两国的共同立场。日方擅自单方面决定把核废水排入海洋，对外转嫁负担和风险，置国际社会特别是亚洲近邻安全利益于不顾，极其自私自利。作为日本近邻和利益攸关方，中韩两国为维护本国人民身体健康和国际海洋环境，对日方不负责任的做法表示严重关切和强烈不满，天经地义、理所当然。

日本声称核废水安全，凭借的仅仅是自己单方面掌握的数据，完全没有说服力。揭露福岛第一核电站运营方东京电力公司篡改数据、隐瞒不报的爆料、证言、报道还少吗？种种劣迹在前，这些缺乏国际机构等第三方实质参与、评估和监管的数据真的靠得住吗？德国海洋科学研究机构早已明确指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延至全球海域。日方有什么底气和资格指责其他国家“未基于科学依据”？日本一些政客费尽心机想要证明核废水“清白”，那就请他们把核废水用来饮用、做饭、洗衣服或者灌溉，请他们保证海产品不会被核废水污染，请他们接受国际原子能机构建议，同包括中韩在内的有关国家合作成立技术工作组开展评估。

日本别以为得到了美国的“感谢”就吃了定心丸。美国身体很诚实，一边点赞，一边禁止日本大米、鱼类等产品进口。美国食品药品管理局强调，由于辐射和核污染相关公共卫生问题，已加强对日本受管制产品的监管。对美国这种政策，不知日本方面作何解释？

北京广电记者：14日，日本环境大臣小泉进次郎在参加彭博新能源财经峰会时，敦促中国加快温室气体减排行动，称中国的空气污染治理将对日本人民健康、社会产生直接影响，呼吁中国提前实现2060年碳中和承诺，并尽快达到碳排放峰值。中方对此有何评论？

赵立坚：去年，中方宣布将力争2030年前碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和。这是中方基于可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当作出的重大战略决策。从碳达峰到碳中和，发达国家大体需要50年到60年时间，中方将用短短30年做到。这并非易事，需要开展一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中方已将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，将以抓铁有痕的劲头，兑现我们的承诺。

中方建议日方以责人之心责己。反观日本，气候变化《京都议定书》以日本京都冠名，日本却拒绝接受议定书第二承诺期，拒绝为全球减排作出应有贡献。日本作为发达国家，碳达峰时间远早于中国，却在中国之后才宣布碳中和承诺。

既然说到排放，我不禁联想到这几天国际社会高度关注的日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水，这是极其不负责任的行为。日方常常把国际责任挂在嘴边，现在是以实际行动加以体现的时候了。我劝日方先管好自己的事，尽快回应国际社会严重关切，以负责任的态度处理好福岛核废水问题。这有利于改善日本的国际形象。

彭博社记者：郑国恩在接受彭博电视采访时称，中国新疆发生了大规模国家支持的“强迫劳动”，美国将其认定为“种族灭绝”。郑呼吁各国采取行动。中方对此有何评论？

赵立坚：郑国恩是什么人，大家都看得很清楚，他所说的谎言都不值一驳。

这几天我提到，新疆喀什地区中级人民法院已经受理新疆有关公司起诉郑国恩名誉权纠纷案件，有关司法机关正依法依规按程序办理。相信随着诉讼案的不断推进，郑国恩炮制谣言的卑劣行径也将更多地曝光在中国民众和国际社会面前。郑国恩及其背后邪恶反华势力破坏新疆地区安全稳定、阻碍中国发展壮大的图谋也会加速破产。

湖北广电记者：澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》连续刊发8篇题为《新疆：欧亚中心地带的中国西部边境》的特别报告，详细披露美国等西方国家出于地缘政治目的，支持新疆分离主义和恐怖主义活动的行径。你对此有何评论？

赵立坚：我也注意到这几篇报告。报告写得很好。报告指出，冷战结束后，美国等西方国家大打“新疆牌”，支持新疆分离主义和恐怖主义势力破坏新疆稳定。2003年，美国中情局就建议“美国在未来面临与中国的危机或对抗时，不应排除将‘维吾尔牌’作为施压手段的选项”。2004年以来，美国国家民主基金会向“世界维吾尔大会”等“东突”势力提供876万美元资助。上述因素导致极端思想在新疆地区迅速传播，恐怖分子进入新疆，“东突”频繁策划发动恐怖袭击，造成大量无辜平民伤亡，新疆稳定遭到严重破坏。

报告还披露，美西方通过情报机构和反华势力操纵、利用海外维吾尔人组织，炮制所谓“拘留营”“强迫劳动”“种族灭绝”等弥天大谎和虚假信息，安排所谓智库、学者和主流媒体制作散播假新闻，形成一条完整的造假售假“谎言链”。他们制造“新疆穆斯林支持‘独立’”“‘东突’势力追求‘和平’”“新疆存在侵犯人权行为”三种假象，妄图祸乱新疆、以疆制华。

事实真相总会大白天下。美西方涉华谣言旨在毁掉中国，但这些谣言却毁掉了美国在中国人心目中的形象。这些谣言也让中国人民更加团结起来了，更加认清了美西方国家一些人的真面目。

今天是第六个全民国家安全教育日。相信随着总体国家安全观的广泛宣传和深入贯彻，每一位中国公民都会练就一双“火眼金睛”，可以分分钟识别美西方涉华谎言，最终形成维护中国国家安全的“铜墙铁壁”。美西方国家破坏中国新疆稳定发展的图谋绝不会得逞。

中国国际电视台记者：据报道，日前联合国人权高专巴切莱特发表声明，对英国议会正在审议的“海外行动（现役和退伍军人）法案”表示关切。她指出，有关法案可能包庇在海外实施酷刑等严重罪行的英国军人，明显降低了追究严重侵犯人权构成国际犯罪的海外军人责任的可能性，妨碍对肇事者全面追责，违反英国根据《禁止酷刑公约》等国际条约承担的义务。中方对此有何评论？

赵立坚：对于一些西方国家在阿富汗、伊拉克等国虐待、杀害士兵甚至无辜平民的严重侵犯人权的行径，中方曾多次表明立场。有关行径严重违背国际公约和人类良知，必须得到彻底调查，相关人员也必须得到法律和正义的审判。任何残害无辜生命、践踏人类良知的罪行，不管是谁干的、哪个国家干的，都应该遭到国际社会的坚决反对和谴责，这才是讲人权、公平和正义。

令人遗憾的是，英国等一些西方国家惯于在人权问题上大搞政治化和双重标准，热衷于充当“教师爷”，对别国进行干涉和施压，却对自身存在的严重人权问题视而不见。我们敦促英方对其在阿富汗、伊拉克战争期间虐待、伤害当地无辜平民的暴行进行彻查，彻底追究犯有国际罪行人员的责任，切实担负起其应承担的国际义务，给国际社会一个负责任的交代。

加拿大《环球邮报》记者：加拿大议会作出决定，认为蔡英文是“约翰·麦凯恩公共服务领导奖”的理想候选人。你认为蔡英文是这一奖项的理想人选吗？

赵立坚：中方对加拿大众议院通过有关涉台错误动议表示强烈不满、坚决反对。一个中国原则是中加关系的政治基础，也是加拿大政府的严肃承诺。加方应充分认清台湾问题的高度敏感性，慎重、妥善处理涉台问题，以免给中加关系造成进一步损害。

日本广播协会记者：美国非官方代表团今天在台湾与蔡英文见面。蔡英文感谢拜登政府强调台海和平稳定的重要性。中方对此有何评论？

赵立坚：昨天我就美方代表团访台表明了中方的严正立场。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国维护国家主权安全利益的决心坚定不移。美方应充分认清台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害台海和平稳定和中美在重要领域的协调合作。

《人民日报》记者：据报道，美国国家情报总监海恩斯在参议院情报委员会听证会上表示，中国日益成为与美实力旗鼓相当、在多方面挑战美国的竞争对手，对美构成的威胁无以伦比。中国以有利于其威权体制的方式推动国际规则改革。中方对此有何评论？

赵立坚：中国坚定不移走和平发展道路。我们从来没有主动挑起过一场战争，也从来没有侵犯过别国一寸领土，不对任何国家构成威胁。事实一再证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国的发展是世界的机遇。

英语有句俗话叫“拿着锤子的人，看什么都像钉子”。美国企图永远维持世界霸权，主导国际规则，因此看谁都像挑战威胁、都像钉子，这是典型的“以小人之心，度君子之腹”。

我想问问美方，究竟是谁军费世界第一、海外军事基地最多？是谁建国240多年历史上只有16年没打过仗？是谁频频派遣舰机到本国以外地区耀武扬威？是谁打着“民主”“人权”幌子到处搞渗透破坏、“颜色革命”和政权更迭？又是谁到处拉帮结伙、不择手段打压他国？

我想强调的是，中国的发展，是世界和平力量的增长，是世界的机遇而非挑战。中方始终坚定维护的是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是个别国家为维护自身霸权所定义的国际秩序。在全球化时代，以意识形态划线，拉帮结派搞针对特定国家的“小圈子”才是对国际秩序的破坏，终究是不得人心的、也是没有出路的。

加拿大《环球邮报》记者：你刚才提到全民国家安全教育日。今天我们看到一些媒体报道了过去几年危害国家安全的案例，其中提到有些人因反华活动被指控。你能否解释在国家安全语境下哪些活动构成“反华”？

赵立坚：关于什么是“反华活动”、哪些行为构成“危害中国国家安全”，中国有关法律写得清清楚楚，你可以去查阅。

(责编：刘叶婷、刘慧)