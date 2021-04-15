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外交部回应澳报告揭批美西方国家妄图祸乱新疆

2021年04月15日18:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月15日电（记者郑明达、孙楠）外交部发言人赵立坚15日在例行记者会上说，注意到有澳大利亚刊物近日连续刊发报告披露美西方国家支持新疆分离主义和恐怖主义活动的行径。事实真相总会大白天下，美西方国家破坏中国新疆稳定发展的图谋绝不会得逞。

　　有记者问：澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》连续刊发8篇题为《新疆：欧亚中心地带的中国西部边境》的特别报告，详细披露美国等西方国家出于地缘政治目的，支持新疆分离主义和恐怖主义活动的行径。你对此有何评论？

　　赵立坚表示，注意到这几篇报告。报告写得很好。报告指出，冷战结束后，美国等西方国家大打“新疆牌”，支持新疆分离主义和恐怖主义势力破坏新疆稳定。2003年，美国中情局就建议“美国在未来面临与中国的危机或对抗时，不应排除将‘维吾尔牌’作为施压手段的选项”。2004年以来，美国国家民主基金会向“世界维吾尔大会”等“东突”势力提供876万美元资助。上述因素导致极端思想在新疆地区迅速传播，恐怖分子进入新疆，“东突”频繁策划发动恐怖袭击，造成大量无辜平民伤亡，新疆稳定遭到严重破坏。

　　赵立坚说，报告还披露，美西方通过情报机构和反华势力操纵、利用海外维吾尔人组织，炮制所谓“拘留营”“强迫劳动”“种族灭绝”等弥天大谎和虚假信息，安排所谓智库、学者和主流媒体制作散播假新闻，形成一条完整的造假售假“谎言链”。他们制造新疆穆斯林支持“独立”、“东突”势力追求“和平”、新疆存在侵犯人权行为等三种假象，妄图祸乱新疆、“以疆制华”。

　　“事实真相总会大白天下。美西方涉华谣言旨在毁掉中国，但这些谣言却毁掉了美国在中国人心目中的形象。这些谣言也让中国人民更加团结起来了，更加认清了美西方国家一些人的真面目。”赵立坚说。

　　他说，今天是第六个全民国家安全教育日。相信随着总体国家安全观的广泛宣传和深入贯彻，每一位中国公民都会练就一副“火眼金睛”，可以分分钟识别美西方涉华谎言，最终形成维护中国国家安全的“铜墙铁壁”。美西方国家破坏中国新疆稳定发展的图谋绝不会得逞。

(责编：胡永秋、牛镛)

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