新华社北京4月15日电 《经济参考报》15日发表傅云威撰写的报道《日本核废水猛冲全球治理短板》。文章摘要如下：

在日本文化中，做了错事之后通常要对人深鞠躬道歉。而今，日本确实给大家添了大麻烦——日本政府本周正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水排入大海。

在尚未穷尽安全处置手段的情况下，日方上述决定让人震惊而费解：一个家底丰厚、技术先进、拥有强大盟友的发达经济体，缘何如此不管不顾，置全球生灵于险境？

抛弃国际道义，枉顾邻国关切，不闻国内外反对声浪，日本惊世之举，与其打造的谦恭理性“人设”相悖。这种强烈反差，不仅包藏着精致的利己算计，也暴露出全球核安全治理的危险短板。

按照日方此前表态，倾倒核废水入海，是“成本最低、最易操作”的方案。换句话说，日本政府的出发点不是本国民众福祉，也不是国际社会关切，而是纯粹的短期利害考量和特殊利益诉求。

从日方立场出发，核废水入海带来的好处很大。一则日本可立即解套，免于支付高昂的维护费用，轻装上阵，把福岛核电站事故处置成本转嫁给全球分担；二则可让福岛核事故尽快翻篇，甩掉事故包袱。一言以蔽之，日方判断，如果干坏事不用付代价，那就放胆利用制度短板，实现利益最大化。

日方此举造成的影响，可能远超人们想象。环保机构曾警告，核辐射污水中有害物质无法彻底清除，入海后对全球海洋生态环境影响难以预估。可以预见，这或将导致生态、经济和人道主义灾难，而那些防护能力薄弱、高度依赖渔业的发展中经济体将首当其冲。

尤其令人心寒的是，此事开启了危险先例：一个国家为一己私利，可以蓄意造就核污染或者核泄漏风险，而不会遭到美国主导的全球治理体系的约束或惩戒。前提条件是，肇事者与美方保持默契。

纵观整个事件，美国对日方行动听之任之，非但未发起多边协调或施以援手，反而公然纵容鼓励日方行径，完全放弃了应有的责任和担当，让国际社会寒心。

由此说明，在核安全领域，指望肇事者良心发现或西方大国自律自省远远不够。在全球减排压力日增、核能快速发展的新形势下，全球核安全治理已经跟不上实际需要，亟待更新升级。

鉴于日本政府和运营商东京电力公司在核事故处理和污染物排放方面曾有隐瞒行为，其“核信用”记录已存疑。国际社会有必要支持多边机构加强污染检测、评估，并由利益攸关国家全程参与，做系统性调查、取证。这应是亟待关注和探讨的重大课题。可以想象，此次最终处理结果和相关判例，将产生深远示范作用。

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