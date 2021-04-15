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国际原子能机构总干事称日本核废水排海不应危害环境

2021年04月15日17:15 | 来源：新华社
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新华社维也纳4月14日电（记者于涛）国际原子能机构总干事格罗西14日在接受中国媒体采访时表示，日本向太平洋排放的核废水不应对环境造成损害。

格罗西在当天接受新华社等中国媒体采访时说，他注意到包括中国、韩国等日本邻国在内国际社会对日本宣布核废水排海一事的关切，他“严肃地”对待这种关切。

格罗西认为回应国际社会关切的方法是增强“透明度”。他说，国际原子能机构将以“准确和透明”的方式与日本合作，在日本处理过的核废水排放到海洋之前、期间和之后，专业地开展监督和监测工作，确保废水排放不对环境造成损害。

格罗西13日在国际原子能机构官方网站发布的一份声明中说，国际原子能机构准备为监测和审查日本核废水排放计划安全、透明实施提供技术支持。

声明说，核安全是一项国家责任，如何解决核废水管理这一关键问题应由日本政府决定。格罗西表示，“核废水的管理，包括以安全和透明的方式处置处理过的核废水，并让所有利益攸关方参与进来，对（核电站）退役活动的可持续性至关重要”。

格罗西12日在会见中国常驻维也纳联合国代表王群时表示，国际原子能机构注意到各方对日本核废水排海的关切，理解此事正受到全球关注，愿以公正、客观、科学的方式积极推进机构对此的评估和监督工作，在此过程中机构愿与各利益攸关方加强沟通。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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