新华社北京4月15日电（国际观察）美国侵犯人权五宗罪之五：“双标灯塔”的“灯下黑”

新华社记者

在日本政府排放核废水入海的决定遭到日本国内外强烈质疑之际，向来自称注重环保、关心核安全的美国却为日本盟友公开“点赞”，如此“看人不看事”的态度令人瞠目。

事实上，美国在人权等问题上的“双标”历来十分严重，屡屡自诩“灯塔”，肆意批评别国，却总也照不亮自身的种种“灯下黑”。

“禁穆令”，全球独一份

美国经常以“宗教自由”“保护人权”为借口干涉别国内政，甚至给其他国家扣上“种族灭绝”的帽子，而实际情况是，美国对穆斯林的歧视和迫害世人皆知。

近年来，美国以反恐等种种理由，对阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚等国家动武，造成这些国家动乱不止，大量无辜民众伤亡，许多人沦为难民。2017年，特朗普政府出台“禁穆令”，使美国成为世界上唯一针对穆斯林群体颁布禁令的国家。一项民调显示，80%以上的美国受访者认为，穆斯林在美国受歧视。

根据美国伊斯兰关系委员会发布的报告，2017年美国发生的反穆斯林事件中，三分之一以上受联邦政府机构煽动。英国《卫报》网站报道，2018年美国中期选举中，“超过三分之一的候选人声称穆斯林天生暴力或构成迫在眉睫的威胁”，“将近三分之一的候选人呼吁剥夺穆斯林的基本权利或宣称伊斯兰教不是宗教”。

国际法，合意的才用

对待国际法，美国的“双标”格外明显，成天把“规则”挂在嘴上，自己却我行我素、胡作非为。20世纪80年代，美国侵犯尼加拉瓜国家领土和主权，被国际法院判定违反国际法。而美国从未悔罪，更没有依照判决进行过任何赔偿。

1989年，美国因巴拿马运河管辖等问题武装干涉巴拿马；1999年，以美国为首的北约军队在未获得联合国安理会授权的情况下对南联盟狂轰滥炸；2003年，美国再次绕开安理会，以莫须有的罪名入侵伊拉克……这些都反映出美国对国际规则的践踏和藐视，严重损害了许多国家的主权及其民众的人权。

特朗普政府期间，美国甚至还宣布制裁国际刑事法院人员，只因他们调查涉嫌在阿富汗犯下战争罪和反人类罪的美国军事和情报人员。

虐囚徒，隐秘的罪恶

美军虐囚事件也屡屡被媒体曝光，残忍行径令世界震惊。国际刑事法院检察官曾指出，美国军方和情报人员在阿富汗等地对在押人员实施酷刑、虐待、侵犯个人尊严和性暴力等行为。

2002年，古巴关塔那摩湾美国海军基地内设立监狱，用以关押“9·11”事件后美军在全球反恐行动中抓获的嫌疑人。该监狱因多次传出虐囚丑闻而臭名昭著，但至今仍未关闭。

美媒2017年爆料称，美军审讯人员在也门的秘密监狱里刑讯逼供囚犯，还纵容盟友虐囚。知情者称，在当地的监狱里，囚犯被架在火上烤、被毒打和性侵是家常便饭。

是暴行，还是“风景线”？

是暴行，还是“风景线”，只在美国人“一念之间”。

对于今年1月发生的冲击美国国会事件，美国不少政客与媒体严厉谴责。而对于此前香港“黑暴”分子严重践踏法治的暴行，他们却称之为“亮丽风景线”。

美国指鹿为马的背后是粗暴干涉他国内政、甚至试图颠覆他国政权的企图。打着“人权”旗号制造人权灾难，这在美国历史上屡见不鲜。

近些年来，美国以“人权”“民主”为名，在西亚北非煽动“阿拉伯之春”，在欧亚地区导演“颜色革命”，而对于本国民众针对贫富悬殊、种族歧视等严重社会问题的抗议活动则动辄使用强力手段镇压。这种“双标”做法已经令美国名誉扫地。

“棱镜门”，贼爱喊捉贼

网络安全也是一个充分体现美国双重标准的领域。尽管美国试图将自己装扮成网络攻击的受害者，但大量事实证明，美国才是全球最大的网络攻击者。

从“维基解密”到“棱镜门”再到“瑞士加密机事件”，美国长期对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听，严重侵犯他国公民隐私权。

近年来，这个“黑客帝国”的行动更加频密猖狂。2019年6月，美国情报部门被曝对伊朗部分计算机系统发起攻击，向俄罗斯电力系统植入恶意程序代码。2020年，美国领导的“五眼联盟”以所谓“维护公共安全”为由，公开要求一些高科技公司在加密应用程序中插入“后门”。

以美国国家安全局为后台的网络攻击组织“方程式”和“索伦之眼”均把中国列为重点目标。2020年3月，中国网络安全公司发现美国中情局下属的网络攻击组织对中国进行了长达11年的网络攻击渗透。

(责编：刘叶婷、杨牧)