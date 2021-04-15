新华社纽约4月14日电（记者刘亚南）纽约梅隆银行日前宣布，允许投资者将通过香港债券通购买的中国固定收益资产作为合格抵押品在其三方平台上进行抵押，以满足融资等方面的需求。

据彭博社14日报道，纽约梅隆银行由此成为在类似机制中接受中国国债和公司债券为抵押品的首家美国银行，这将为大型投资者进入中国债券市场扫除一大障碍。

据介绍，代表客户持有41万亿美元资产的纽约梅隆银行日前已利用上述机制进行了首笔交易。该银行表示，由于预期中国固定收益市场将会增长，这方面的需求就在不断增加。

纽约梅隆银行亚太地区清算和抵押管理负责人纳塔莉·沃尔德表示，让客户通过三方平台抵押中国债券的服务有可能给全球抵押市场带来革命性影响。“中国是一个非常重要的市场，并将在今后若干年变得对投资者更加不可或缺。”

纽约梅隆银行在2018年推出了针对中国股票的托管服务，允许投资者通过沪深港通买入A股股票后在其三方平台进行抵押。

总部位于纽约的纽约梅隆银行由纽约银行和梅隆金融公司在2007年合并而成，主要从事投资银行服务。

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