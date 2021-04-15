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综合消息：中东国家疫情发展不一 土耳其新增确诊病例创新高

2021年04月15日14:13 | 来源：新华社
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新华社贝鲁特4月14日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东各国继续推进新冠疫苗接种，但各国疫情发展不一，14日土耳其新增确诊病例创新高。

土耳其卫生部14日公布的数据显示，新增确诊病例62797例，为疫情暴发以来最高纪录，累计确诊4025557例；新增死亡279例，累计死亡34734例；累计接种新冠疫苗超1934万剂，累计接种人数超过1161万，其中超过772万人完成两剂接种。

土耳其总统埃尔多安13日表示，由于近期新增确诊和死亡病例持续上升，将在斋月中的前两周实施更严格的防疫措施，新措施从14日起生效。如果两周内疫情没有好转，将进一步加大防控力度。

以色列政府14日报告，新增确诊病例170例，累计确诊836504例；新增死亡3例，累计死亡6312例；累计逾534万人接种新冠疫苗，约占全国总人口的57.2%。

突尼斯政府14日报告，新增确诊病例2123例，累计确诊276727例，累计死亡9480例。在中国驻突尼斯大使馆协调推动下，突尼斯军事医院14日开始为中国公民接种中国科兴新冠疫苗，标志着“春苗行动”在突正式启动。

巴勒斯坦卫生部官员14日表示，受变异新冠病毒的影响，加沙地带疫情继续蔓延，新增确诊病例维持高位。巴卫生部当天报告，全国新增确诊病例1923例，累计确诊303470例；新增死亡22例，累计死亡3190例；累计153911人接种第一剂疫苗，19940人接种第二剂。

埃及卫生部报告，14日新增确诊病例831例，累计确诊212961例；新增死亡44例，累计死亡12570例。目前埃及已设立近200个疫苗接种中心。卫生部长扎耶德14日在内阁会议上表示，政府正在筹备将开罗国际会展中心改造成临时接种场地，以加快全国疫苗接种进程。会展中心改造后，每天可接待一万名疫苗接种者。

摩洛哥卫生部14日更新数据显示，当天新增确诊病例703例，累计确诊503664例，累计死亡8920例；累计逾452万民众接种第一剂新冠疫苗，逾416万民众接种第二剂。（执笔记者：刘宗亚；参与记者：熊思浩、高文成、郑思远、王峰、黄灵、马意翀、杨元勇、张淼、潘晓菁、陈斌杰、王薇、苏小坡、涂一帆、尚昊、王尚、吴丹妮、汪健、冀泽、胡冠）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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