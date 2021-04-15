新华社华盛顿4月14日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会14日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动温和复苏，但就业增长仍受到劳工短缺限制。

这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，2月底至4月初，美国经济活动温和复苏，消费者支出有所增加。

行业方面，得益于新冠疫情限制措施放宽以及疫苗接种增加等利好因素，旅游业增长形势较为乐观。制造业活动进一步扩大，但普遍面临供应链中断等风险。同时，零售等领域经济活动仍然疲软。

同期，美国就业市场势头有所回升，薪资增长略有加速。多数辖区劳工数量温和增加，其中制造业、建筑业、休闲和酒店业就业增速较大。整体而言，劳工短缺仍是就业市场持续复苏面临的挑战。

此外，整体物价略有上涨，部分辖区价格上涨较为强劲。部分由于供应链中断，制造业、建筑业、零售业和运输业等行业成本全面上升。各辖区普遍预计近期物价将继续上涨。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于4月27日至28日举行。

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