新华社华盛顿4月14日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，她将在6月底前向IMF执行董事会提交分配规模为6500亿美元特别提款权的方案。

格奥尔基耶娃13日在接受新华社记者独家视频专访时说，在获得执行董事会同意后，普遍增发特别提款权的方案将提交给IMF理事会投票，获得85%以上投票支持即可通过。

考虑到增发特别提款权的提议得到IMF成员普遍支持，同时国际社会面临尽快克服新冠疫情冲击的压力，格奥尔基耶娃称有信心在8月中旬之前将新的特别提款权分配给IMF成员。特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。

格奥尔基耶娃指出，这将是IMF历史上规模最大的一次特别提款权增发，意义重大，将为新兴市场和发展中国家、特别是低收入国家提供急需的储备资产，同时释放出国际社会团结一致、树立信心走出新冠危机的“强有力信号”。她表示，得到新储备资产后，这些国家可以更好腾挪财政空间来应对疫情、提供疫苗接种和支持脆弱群体。

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