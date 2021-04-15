人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

IMF总裁：将于6月底前提交增发特别提款权方案

2021年04月15日14:10 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿4月14日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，她将在6月底前向IMF执行董事会提交分配规模为6500亿美元特别提款权的方案。

格奥尔基耶娃13日在接受新华社记者独家视频专访时说，在获得执行董事会同意后，普遍增发特别提款权的方案将提交给IMF理事会投票，获得85%以上投票支持即可通过。

考虑到增发特别提款权的提议得到IMF成员普遍支持，同时国际社会面临尽快克服新冠疫情冲击的压力，格奥尔基耶娃称有信心在8月中旬之前将新的特别提款权分配给IMF成员。特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。

格奥尔基耶娃指出，这将是IMF历史上规模最大的一次特别提款权增发，意义重大，将为新兴市场和发展中国家、特别是低收入国家提供急需的储备资产，同时释放出国际社会团结一致、树立信心走出新冠危机的“强有力信号”。她表示，得到新储备资产后，这些国家可以更好腾挪财政空间来应对疫情、提供疫苗接种和支持脆弱群体。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部