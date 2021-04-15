新华社华盛顿4月14日电 专访：中国经济“复苏强劲”为世界带来积极溢出效应——访IMF总裁格奥尔基耶娃

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，目前中国经济“复苏强劲”，并为全球其他地区带来积极溢出效应。她认为，各国应抓住应对新冠疫情和气候变化风险的契机，加大绿色投资和多边合作，促进全球经济实现绿色和包容性复苏，中国在此过程中可发挥重要作用。

格奥尔基耶娃13日接受新华社记者独家视频专访时说，IMF在最新发布的报告中已将今年中国经济增长预期从此前的8.1%上调至8.4%。目前中国经济复苏正通过贸易渠道和中国对原材料、消费品和制成品的需求，为全球其他地区带来积极溢出效应。同时，中国在重振全球贸易、支持发展中国家经济复苏和推动向“新的气候经济”转型方面发挥着重要作用。

她说，中国争取在2060年前实现“碳中和”的承诺，是国际社会应对气候变化灾难性影响的重要动员的一部分。她还称赞中国人民银行重视绿色投资质量，注重与气候相关的金融稳定风险，非常系统性地为设立绿色金融标准提供良好指引。IMF将于4月15至16日与中国人民银行举行绿色金融和气候政策高级别研讨会，分享相关政策经验与做法。

她同时指出，目前中国经济增长仍更多受到公共投资推动，期待中国通过完善和扩大社会保障网络提升国内消费，继续推动经济再平衡。

谈到对即将举行的博鳌亚洲论坛年会要传达的信息，格奥尔基耶娃表示，有句中国话说得好，“危机就是危中有机”。“我们正面临经济机遇，将我们带入绿色、数字化和包容性未来。将危机当作积极改革的机遇、推动世界更加融合，通过合作使各国人民过得更好，是我们缅怀在新冠疫情中逝去者的最好方式。”她说。

格奥尔基耶娃指出，新冠疫情再次表明全球经济是如此相互依赖，同时凸显多边合作的价值。她呼吁为经济复苏滞后的国家提供全面政策支持，避免全球经济出现“危险的分化”。她说，目前政策制定者的首要任务是在全球各地加快接种疫苗，“在手臂上打一针是全球经济复苏的最快方式”，并为所有国家带来巨大价值。IMF预计，更快普及疫苗、结束新冠危机能让全球国内生产总值到2025年增加近9万亿美元。

格奥尔基耶娃强调，气候变化对宏观经济和金融稳定构成的风险日益增长，在当今全球经济努力走出二战结束以来最严重衰退时，抓住机遇扩大绿色投资、推动经济转型尤为重要，而且为应对气候变化所做出的努力可以带来经济增长和就业。

格奥尔基耶娃表示，气候变化可能通过自然灾害带来潜在的实体风险，也可能给部分行业和企业带来转型冲击、令金融机构蒙受损失。IMF正加强与气候相关的金融稳定风险评估，为成员国应对气候变化提供政策建议和能力培养支持，并考虑对金融体系抵御气候风险进行压力测试。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)