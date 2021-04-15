参考消息网4月15日报道 美国“灰色地带”网站3月31日发表文章起底“美国维吾尔人协会”，揭露其接受美国国家民主基金会（NED）资助，充当反华先锋的丑恶面目。作者为阿吉特·辛格。全文摘编如下：

3月21日，有人拍到了一段视频，美国政府资助的“疆独”分子在华盛顿的一个反对针对亚裔种族主义的集会上捣乱。他们在视频中大声辱骂示威者。他们的车队打着美国国旗和所谓“疆独”的旗帜，驾驶着印有诸如“我们热爱美国”、“抵制中国”等标语的车辆。

由“美国维吾尔人协会”组织的这次驾车捣乱反种族主义示威活动的事件在社交媒体上引发了广泛的谴责。

“美国维吾尔人协会”是“世界维吾尔代表大会”在美国的附属机构。该组织接受了美国政府支持的实体——国家民主基金会（NED）——数百万美元的资助，与华盛顿和其他西方国家政府密切合作，以升级与中国的敌对状态。

尽管“美国维吾尔人协会”的许多最亲密盟友声称代表中国维吾尔族和穆斯林的利益，但他们实则代表了华盛顿的一些反穆斯林的极右翼势力。

在疫情大流行期间，“美国维吾尔人协会”及其下属机构的成员帮助煽动反亚裔憎恨情绪。他们传播极右翼思想，并将病毒标签化、将疫情政治化。

在该组织现任主席库扎特·阿尔泰的领导下，“美国维吾尔人协会”对美国的极端主义崇拜和狂热的反华政治得到了充分展示。

阿尔泰经常在社交媒体上表达对华盛顿的忠诚。

阿尔泰对美国的迷恋程度与他对中国的敌意程度旗鼓相当。他在2020年7月25日说：“我能想象到的最正常的事情就是每一天都开展反华活动。你们应该帮助我们阻止中国。”

阿尔泰是华盛顿新冷战议程的坚定支持者。他为特朗普政府的贸易和技术战鼓掌叫好。

阿尔泰和他的团伙经常与美国的极右翼恐惧症势力联手，以推进他们的所谓分离主义活动。

在疫情期间，阿尔泰和其他“疆独”分子不断传播右翼阴谋论。这种虚假信息在美国和西方煽动反亚裔种族主义的过程中推波助澜，发挥了关键作用。

美国国家民主基金会是“疆独”组织的幕后金主。2020年，该基金会称，自2004年以来，它向“疆独”组织提供了875.83万美元（包括每年向“美国维吾尔人协会”提供的7.5万美元资金）。

美国政府与“疆独”组织缔结了所谓“权宜婚姻”。随着拜登政府加大对中国的施压力度，它对其最重要的代理集团之一的极右翼政治视而不见。

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