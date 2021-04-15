参考消息网4月14日报道（文/唐立辛） 德不配位，必有灾殃。

面对世界百年未有之大变局，每个国家，尤其是大国，都应该认清时代的大势，找准自己的位置，而要做到这一点，首先就必须了解自己。

既要知晓自身的实力，也要洞悉自身的问题。

但对于习惯给自己加上各种“普世光环”和“美颜滤镜”的美国来说，要做到这一点简直太难了。

“美国回来了”？

“美国回来了！”这是美国总统拜登经常强调的一句话。

“美国回来了，外交回来了。”2月4日，拜登在美国国务院发表上任后首次外交政策谈话时说，“外交重回我们对外政策的中心，我们将修复我们的同盟，再次与世界接触——不是为了应对昨天的挑战，而是为了应对今天和明天的挑战。”

“美国回来了，跨大西洋联盟回来了。”2月19日，拜登在出席慕尼黑安全会议并发表线上演讲时说，“我知道过去几年令我们的跨大西洋关系紧张并承受考验，但美国决心重新与欧洲接触，与诸位磋商，并重新赢得我们作为可信赖领导者的地位。”

“实力”，这是美国国务卿布林肯经常念叨的一个词。

“我们应当从实力地位出发同中国接触。”3月3日，布林肯在任内首场外交政策演讲中表示，“我们的国内复兴与我们在世界上的实力是完全交织在一起的。”

“对待中国必须从实力地位出发，无论两国关系是敌对、竞争还是合作。”3月28日，布林肯在接受CNN专访时重复道，“而我们最大的实力来源之一，就是我们的联盟和伙伴关系。”

在种种华丽的辞藻背后，美国新一届政府向被拜登称为“美国最伟大资产”的盟友们传递的信息无非是：你们要与美国一道“为我们共同的价值观而战”，所谓“回来”就是美国像昔日那样号令世界。

号令天下，莫敢不从——这或许是拜登政府，抑或是美国历届政府的一场“美国梦”，但做梦容易，圆梦很难。

今日之美国，早已不是那个携冷战胜利之余威，如日中天的美国。一场新冠肺炎疫情将美国的结构性和社会性软肋暴露无遗，一场“国会山骚乱”又让美式民主的弊病大白于天下，无论是“硬实力”还是“软实力”，美国都已不复当年，昔日旧梦自然也不可追。

美国昆西负责任治国研究会大战略处负责人史蒂芬·沃特海姆忍不住对美国政府喊话：“拜登以及新一代领导人的任务不是恢复美国在世界的领导地位，而是在世界的新位置上领导美国。”

引发反感的“美国例外论”

摆在“山姆大叔”面前最现实的一点是，美国难以回避的自身问题。

“我无法呼吸！”这是去年5月，非裔美国人乔治·弗洛伊德被警察“跪杀”致死前，发出的绝望呐喊。

这句话，也出现在了中国国务院新闻办公室3月24日发布的《2020年美国侵犯人权报告》的序言开头处。

该报告指出，美国去年在以下几个方面留下了侵犯人权的新纪录：

政府应对疫情任性妄为导致失控，酿成人间悲剧。

民主制度失序引发政治乱象，进一步撕裂美国社会。

少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难。

枪支交易和枪击事件创历史新高，人们对社会秩序失去信心。

非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察残忍跪压致死，引燃美国社会怒火。

贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言。

这些纪录，可谓桩桩有实据，件件有实情。这篇报告发表大约一周前，佐治亚州亚特兰大3家按摩店就发生大规模枪击事件，8人被杀，其中有6名亚裔女性。几天后，一名枪手在科罗拉多州博尔德一家超市向顾客和雇员开枪，又有10人被枪杀。

讽刺的是，存在这么多问题，美国国务院还大言不惭地发布了《2020年国别人权报告》，一口气点评了近200个国家和地区去年的人权状况，其中当然也没忘了对中国品头论足一番，继续在涉疆问题上颠倒黑白，妄称中国政府在新疆进行“种族灭绝”。

其实“种族灭绝”这顶帽子，由美国来戴最合适，因为美国政府在历史上真的对印第安人进行过系统性种族清洗和大屠杀，但显然美国人把照着自己的镜子看成了望向中国的玻璃。

不过，再高超的文字游戏也掩盖不住美国日益明显的裂痕。遑论肆虐全美的疫情和震惊世界的“国会山骚乱”，就连前不久发生的一场寒潮，都足以暴露出美国的深层次问题。

2月中旬，一场暴风雪袭击了美国得克萨斯州，导致该州很多地区电力和供水中断，多名居民因灾死亡，上演了一出出人间惨剧。民主党籍得州众议员詹姆斯·塔拉里科痛心疾首地说：“一个以发电能力强自居的州竟然使数百万公民陷入黑暗。这不仅是无能，还是犯罪。”

但这似乎并不妨碍美国在暴风雪走后继续以“山巅之城”自居，当地时间3月11日晚8点，拜登发表了上任后第一次黄金时段讲话，他再次以美国疫苗为由头宣称“美国正在回归”，还将“毅力”号火星探测器在火星上登陆称为美国人在科学以及其他方面具有非凡的创造力、承诺和信仰的又一例证。

然而，这种“美国例外论”的说法甚至在美国国内都引起了反感，美国《华盛顿邮报》刊文对美国所特有的并急需解决的严重不平等问题进行了分析，指出这些巨大差异几乎没有像最近几周和几个月那样得到过如此生动的展现：“在距离美国航空航天局控制室——也就是引导拜登所夸赞的那个太空飞行器飞向火星的控制室——不远的地方，得克萨斯州的居民区还缺乏可靠的清洁自来水。” “自由民主国家的失败多半是由本国造成的。”美国《外交》双月刊网站如是说。

“真正的实力不是盛气凌人”

对内对外，美国更需要认清时与势。

美媒直言，拜登的就职为在美国恢复美式民主规范、在海外挽救自由主义秩序带来了机会。但问题是，这一基本理念是否依然适用。一些主导的声音认为，西方民主国家和自由主义价值观既不能也不应该主导世界秩序。

“真正的实力不是盛气凌人或横行霸道。”这是布林肯为显示自己与前任蓬佩奥不同时所说的话。 谈道理头头是道，但美国却并没有因此而变得更讲道理一些。

这一点突出表现在拜登政府的对华政策上，虽然民主党人在去年美国大选期间“逢特必反”，但在对华政策上却罕见地与共和党人达成了一致，拜登执政团队从一开始便表示将延续对华强硬路线。

例如在关税问题上，美国贸易代表戴琦近日坦承，美国还没有准备好在近期取消对中国进口商品的关税，尽管她明知这些关税会对美国企业和消费者造成负担，但她说：“没有一个谈判者会放弃手中的谈判杠杆吧？”

不仅如此，戴琦近日还表示，美国之前威胁要对奥地利、英国、印度、意大利、西班牙和土耳其加征关税，以报复这些国家征收数字服务税，而她不会放弃这些威胁。

这种手法，跟她的前任似乎也没多大区别。可见美国走到今天这一步，绝非只是前总统特朗普一个人的“锅”。

3月25日，拜登在任后首场记者会上扬言“将阻止中国超越美国”后，随即行动起来。他在与英国首相约翰逊通电话时建议，美英等盟友应制订一项基础设施计划，以对抗中国的“一带一路”倡议。

对于拜登的言论，中国外交部发言人华春莹的回应是：“中国的目标从来不是超越美国，而是不断超越自我，成为更好的中国。”

这句话，或许对美国同样适用。

和平、发展、公平、正义、民主、自由，这些是全人类的共同价值，最终解释权不归美国所有；国际体系以联合国为核心，不围着美国打转；国际秩序以国际法为基础，不由美国一家说了算。

认清这些，美国也才能成为更好的美国。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)