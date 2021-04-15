人民网华盛顿4月14日电 （记者李志伟）美国总统拜登4月14日宣布，驻阿富汗美军将于今年9月11日前撤出，以结束美国历史上最长的战争。

当天，拜登在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出阿富汗。他说，美国将继续支持阿富汗政府，向阿安全部队提供支持，并支持阿富汗政府与塔利班之间的和谈。他同时表示，塔利班若在美军和盟友军队撤出过程中向其发动袭击，美军将采取一切手段予以自卫。当天，拜登还与阿富汗总统加尼通电话。

拜登宣布美国将从阿富汗全部撤军的消息后不久，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约也同意自5月1日开始从阿富汗撤出约7000名北约驻军。

根据美国前总统特朗普与塔利班达成的协议，美国应于5月1日前完成撤军。拜登的决定改变了特朗普时期的撤军计划。塔利班的发言人14日表示，如果违反美国和塔利班达成的多哈协议，外国部队未能在指定的日期撤离，那么问题会更加严重，不遵守协议的人将承担责任。

阿富汗战争是美国历史上最长的战争。拜登表示，有近2500名美军在阿富汗战争中身亡，超过2万名美军受伤。路透社报道说，阿富汗战争估计耗资2万亿美元，批评人士指出，阿富汗经历了20年战争后，根本无法保证和平。

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