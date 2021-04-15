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巴西累计新冠死亡病例超36万例

2021年04月15日10:26 | 来源：新华社
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新华社圣保罗4月14日电（记者宫若涵）巴西卫生部14日傍晚公布的最新数据显示，24小时内该国新增新冠确诊病例73513例，累计确诊13673507例；新增死亡病例3459例，累计死亡361884例。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据统计得出，在截至4月14日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例68648例，比两周前的数据下降了7%；平均每日新增死亡病例3012例，比两周前的数据下降了3%。

疫情持续蔓延给巴西医疗系统造成压力，部分地区出现了新冠患者插管治疗所需药品短缺的情况。在疫情最严重的圣保罗州，根据州政府12日公布的数据，镇静剂、神经肌肉阻滞剂等新冠患者插管治疗所需药品只够9天的用量，如果不能及时补充，该州医疗系统恐将崩溃。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据统计得出，截至14日20时，巴西全国已有近2500万人接种了第一剂新冠疫苗，有超过812万人接种了第二剂疫苗。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数位列全球第三，仅次于美国和印度；累计死亡病例数位列全球第二，仅低于美国。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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