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美国新冠肺炎确诊3141万例 各州暂停使用强生疫苗

2021年04月15日10:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月14日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统显示，截至美国东部时间2021年4月14日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊31412231例，死亡564275例。过去24小时，美国新增确诊77034例，新增死亡921例。

美国疾控中心的专家们14日举行会议，就强生新冠疫苗接种后出现罕见严重血栓病例进行讨论。《纽约时报》报道说，经过一下午的讨论，美国疾控中心的专家组表示需要更多时间评估相关数据和风险。他们将在一周或10天后再次开会讨论并投票，决定是否可以继续使用强生新冠疫苗。

据《华盛顿邮报》报道，美国已接种的强生疫苗超过740万剂，并有1000万剂疫苗运送到了各州。在接种强生新冠疫苗过程中，美国报告了6例罕见严重血栓病例，均为女性患者，其中1人死亡，1人情况危急，3人仍在住院。

美国疾病控制和预防中心、美国食品和药物管理局13日已经发布联合声明，建议暂停接种强生新冠疫苗。目前，美国50个州、华盛顿特区以及波多黎各，都暂停注射强生新冠疫苗。

(责编：于洋、刘慧)

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