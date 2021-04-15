新华社赫尔辛基4月15日电 全球连线：执着·奋斗·新的活力——芬兰共产党主席瓦伊萨宁眼中的中国共产党

新华社记者朱昊晨 陈静

芬兰共产党主席尤哈-佩卡·瓦伊萨宁日前在赫尔辛基接受新华社记者专访时表示，在发展变革中迎难而上的执着和奋斗精神，使得中国共产党不断焕发新的活力，中国特色社会主义制度显示出巨大优越性。

瓦伊萨宁曾数次访问中国，一直关心着中国的发展。他说，中国经济快速发展、成功遏制新冠疫情、消除绝对贫困等成就令人钦佩。这些伟大成就离不开中国共产党强有力的领导、科学的发展规划和高效的执行力。

2017年，瓦伊萨宁曾出席在北京举行的中国共产党与世界政党高层对话会，并在会上聆听中共中央总书记习近平的讲话。瓦伊萨宁说，习近平总书记阐述的重要立场和主张，给许多国家的政党人士带来鼓舞和启发。

瓦伊萨宁说，在中国共产党领导下，中国健全完善社会主义市场经济体制并取得举世瞩目的成就，这是对马克思主义的深化和伟大探索。

在瓦伊萨宁看来，中国决战脱贫攻坚取得决定性胜利，这是一项伟大壮举。他称赞中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和坚持以人民为中心的发展思想。

瓦伊萨宁说，新冠疫情给世界各国带来巨大挑战和考验。在中国共产党领导下，中国成功遏制疫情，并向许多国家提供抗疫经验和支持。中国特色社会主义制度显示出巨大优越性，中国共产党和中国人民展现出了强大的使命感和行动力。

瓦伊萨宁赞扬从红船精神中生发出来的敢为人先、积极有为的创新精神。他表示：“在中国共产党成立100周年之际，我代表芬兰共产党，衷心地向取得鼓舞人心的成就的中国共产党致敬。”

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