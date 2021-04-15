新华社德黑兰4月14日电（记者高文成）伊朗最高领袖哈梅内伊14日表示，美国要想重回伊朗核问题全面协议，应率先解除对伊制裁。

据伊朗最高领袖办公室官网消息，哈梅内伊表示，伊朗官员们决定去参加谈判。美国在谈判进程中不能拖沓，这对伊朗不利。

哈梅内伊还说：“大多数美国提议都是傲慢无礼的，甚至不值得一看。”

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈。伊朗方面多次表示，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国对伊制裁解除后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。

另据报道，法国、德国和英国外交部发言人14日发表联合声明，对伊朗称将把浓缩铀丰度提升至60%表示“高度关切”。

声明说，在伊朗核问题全面协议参与方和美国开启实质性谈判、以寻求通过外交途径迅速恢复履行伊核协议之际，伊朗的这些表态“尤其令人遗憾”。声明反对任意一方的任何升级举动，呼吁伊朗不要使外交进程进一步复杂化。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（参与记者：徐永春）

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