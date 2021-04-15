澎湃新闻高级记者 于潇清 记者 许振华

外交部发言人展示美反华势力视频 澎湃新闻记者 于潇清 图

4月14日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者提问，近日，美国联邦调查局前翻译艾德蒙兹（Sibel Edmonds）2015年的一段涉疆采访视频曝光。她在视频中称，我们宣称新疆少数民族没有自己的土地，说中国在屠杀、折磨他们，我们要在那里安插军事基地。但我们从不在乎这些百姓，因为人民不属于我们的利益范畴，除非他们可以被利用，可以达到我们的目的。中方对此有何评论？

赵立坚首先向中外记者展示了相关视频。赵立坚表示，此前，我的同事在这里给大家播放了美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森2018年8月的讲话视频，他毫不遮掩地表示我们在阿富汗驻军的第三个原因就是中国新疆有2000万维吾尔族人，中情局想破坏中国稳定，最好的办法就是制造中国的动荡。如果中情局能够利用好这些人，与他们一起不断地刺激北京，这样就无需外力，直接从内部搞垮中国。我不知道这是美国一些人说漏了嘴，还是他们内心真实独白。但这两则视频他们对新疆步步紧逼，招招下作的呈堂证供，就是美反华势力借涉疆世纪谎言，实施祸乱新疆、以疆制华阴谋的有力证据。

赵立坚介绍道，曾有记者问我们，有没有美国搞以疆制华阴谋的证据？除了上述我提到的这两个视频外，再和大家分享几个事实。赵立坚随后现场展示了几张照片。

赵立坚介绍道，美国国家民主基金会（NED）是资助炮制涉疆谎言的机构，谁都知道它是美国政府的“白手套”，背后由美国政府、国会进行资金支持。

第一张照片是2020年12月10日NED通过官方推特自曝，它们从2004年开始就一直在为新疆的分裂势力提供大量资金支持。“有图有真相，大家可以看一下这则推文。大家注意到没有？下面的地图，新疆部分和中国其他省份的颜色是不一样的，这个图案就是‘东伊运’的旗子。

第二张照片是美国国家民主基金会通过网站披露来自所谓“东突厥斯坦”的“世界维吾尔大会”是该基金会资助的对象。“世界上有谁把新疆叫‘东突厥斯坦’？”赵立坚反问道，“也是去年，美国驻土耳其大使还会见了当地的东突组织头目，联想到我刚才给大家播放的前FBI员工涉疆采访视频中提到的一些‘短剑行动’的特工将新疆人偷运出境，对他们进行训练、分配武器，再把他们派回中国。我们不禁要问，美国驻土耳其大使同反华分子会见谈了什么？什么是‘短剑行动’？美国的目的是不是祸乱新疆？”

赵立坚最后强调，上述只是美方系统性实施以疆制华阴谋证据中的沧海一粟、冰山一角。美方对新疆污蔑抹黑，请你们拿出证据来。美方毫无底线地编造涉华谎言，请你们用事实说话。我们有理由相信，越来越多美国反华势力以疆制华的证据会被更多良心媒体和有识之士披露出来。我们相信，所有涉疆谎言、谣言都将被事实和真相戳穿。美方应该停止对中国的无端指责和造谣污蔑，停止借涉疆问题干涉中国内政。任何妄图破坏新疆和谐稳定、遏制中国发展的图谋都不会得逞。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)