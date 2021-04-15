日本作家芥川龙之介曾感慨：“舆论经常是私刑，而私刑又经常是娱乐，就像是用报纸上的报道来代替手枪一样”。

反华骗子郑国恩，“90后”汉奸许秀中，BBC“阴间滤镜”大师沙磊，就是这样几把被用来行私刑的手枪。

▲ 左起：郑国恩、许秀中、沙磊

这几杆“黑枪”背后的“黑手”，正是对中国图谋不轨的美西方反华势力。他们利用话语霸权，不惜制假售假，诋毁中国叙事，妄图在国际舆论场制造“白色恐怖”，彻底堵死中国的话语出口。

但谎言的阴霾永远无法遮蔽真相的阳光。如今，百年变局和世纪大疫之下，“中治西乱”事实胜于雄辩。中国外交官铁肩担道、挺身而出，爱国专家学者、媒体人、留学生、网红大V、“Z世代”纷纷现身说法、据理力争，国际上越来越多的有识之士开始为中国仗义执言。

一些西方人猛然发现，中国的正义之声正在突围破防。一些人叫嚣中国发动虚假信息攻势、挑起中西“叙事之争”，恰恰说明，西方百年话语霸权的高墙已被撕开口子，中国的声音正更多传出去、听得见，关于中国的事实真相也开始被更多人了解。西方操弄舆论肆意丑化抹黑中国、愚弄世界的那一套不灵了。

眼看话语霸权这一“存量优势”阵地即将失守，西方一些人便动起了“保护主义”的心思——这次保护的不是贸易，而是舆论。这种“舆论保护主义”重点在渠道上发力，企图形成信息投放的壁垒，阻遏中国国际话语影响力的“增量”。

第一，不许中国节目落地。

中美之间的媒体争端大家都不陌生了。早在2019年，美国带头挑事，无理打压、变相驱逐中国媒体驻美记者。

大哥挺在前面了，小兄弟们自然也得表表态。英国、澳大利亚亦步亦趋，相继对中国国际电视台（CGTN）撤销落地许可或暂停转播。由于欧洲的共享牌照协议，英国的CGTN禁令还一度引发连锁反应，搞得德国等欧洲国家也无法正常收看CGTN节目。

尽管CGTN近期获得了法国的落地许可，最终推翻了英国禁令，重新恢复在欧播出，但中国海外媒体也已经成为欧洲国家的眼中钉、肉中刺。

2020年11月，德国新修订了《媒体秩序现代化国家协议》，明确禁止“向外国政府控制的媒体颁发播出许可”。

近期，德国联邦记者协会主席还公开发文，要求加强对CGTN、今日俄罗斯和土耳其广电总台等“外国政府操控媒体”的监管，大有一副“宁错杀，不放过”的蛮横架势。

第二，阻挠中外正常媒体合作。

与外国当地新闻出版业合作，本来就是各国政府开展人文交流和对外公关的合理渠道和常规操作。然而近年来，中国对外开展类似合作却屡遭西方干扰。

美国《纽约时报》《华盛顿邮报》，英国《每日电讯报》，澳大利亚《悉尼先驱晨报》等西方媒体以不接受“政治宣传”为由，拒绝刊登中方付费插页内容，其他主流媒体的态度也趋于谨慎。在德国，甚至有议员警告媒体不要充当“中国宣传的传播者”。

在付费版面上刊登报道，这本是国际媒体之间的正常合法合作。原来在西方一些人眼中，各国都可以搞媒体合作，唯独中国是例外，“不配”开展此类合作。

说到媒体合作，无端的污名化和预设立场现象更是屡见不鲜。德国西南广播电视台曾委托独立制片公司制作武汉抗疫纪录片，但却不停受到政界和媒体界各种莫名其妙的批评，被指“过多使用中国官方合作伙伴提供的原始素材”、“帮助中国进行宣传”。迫于压力，电视台不得不撤档这部纪录片。

此外，德国的一些地方电视台也因同当地华文媒体合作播放中国新闻而遭到猛攻，一些友华人士甚至被打上“极左”标签。实乃媒体无罪，“友华”其罪也。

第三，加大对华网络管制。

近年来，中国政府部门、驻外机构、媒体以及不少网民都在境外新媒体平台上强势发出中国声音，“推特外交”风生水起，让世界得以认识一个更加多元、立体、真实的中国。

西方总是自夸“言论自由”，然而他们骨子里认为中国不配在西方的社交媒体上享有这种自由。总有人以小人之心度君子之腹，施压海外平台运营商给中国账号强贴“官方标签”，甚至污蔑中国网友是“五毛”“机器人”，肆意删帖封号。

在今年1月6日美国“国会山暴乱”后，美西方国家高度警觉新媒体平台无可比拟的巨大政治能量，试图加强规制和拉拢，并在对华舆论战中加以利用。一些美欧“战略人士”甚至提出新媒体平台“假新闻熔断机制”，以打击假新闻之名，对中俄等国行舆论压制之实。

所谓“准则”也好、“机制”也罢，都是醉翁之意不在酒，而在压制异己也。是否真实不重要，对西方老爷们是否有利才最重要。因此，说你假，你就假，真也是假。

“舆论保护主义”的实质，就是明修“新闻自由”的栈道，暗度“政治打压”的陈仓。暗箱操作到这份上，西方舆论也真沦为了李普曼在《舆论》中所形容的那样——“一小撮人利用社会秩序的混乱作为自己牟利的工具”。

幸好，西方不是用兵如神的韩兵仙，中国更不是沽名钓誉的楚霸王，舆论斗争的楚河汉界里也不是先入关中者就为王，“明修暗度”的鬼把戏没那么容易得逞，真理和事实才是唯一的道统。中国真相在手，真理在握，又岂是几张“黑嘴”和几杆“黑枪”就可以玷污绞杀的？

更何况，作为拥有14亿人口的世界第二大经济体和具有重要国际影响的大国，中国亦是国际舆论的重要产生地，更是各大国际新闻媒体难以割舍的富矿，这为中国“自主造船”扬帆远航、破解西方“舆论保护主义”提供了得天独厚的优势。

中国如何破解西方的“舆论保护主义”？

可以“以子之矛，攻子之盾”。

就算根子已经腐烂，西方媒体业毕竟有着自己约定俗成的运作规则、法律法规，依然义正辞严想要维护自己“新闻专业主义”的面子。然而一些媒体在涉华报道上却一再违背祖师爷定下的基本客观报道原则，反复被各国人民群众打脸，行业公信力早已荡然无存。

中国应该明明白白地给西方媒体立下规矩——如果还想在中国做新闻、搞报道，就要尊重中国人民的感情，懂得中国人民的底线，全面报道中国的发展，客观评价中国的政策，还要虚心学习博大的中国文化和复杂的中国制度，避免因肤浅和无知而导致认知偏狭。

如果这些都做不到，那你们就对不起记者这份职业，也无法取得中国人民起码的信任。

还要“群众路线，各显神通”。

所谓“舆论保护主义”，归根结底保护的是西方统治阶级和利益集团的一己私利，牺牲的是西方普通民众看清世界本来面貌的权利。中国决不能走上这样的覆辙，为此一定要走“舆论群众路线”，坚持与人民同呼吸，坚决掐灭部分资本巨头企图操纵舆论的丁点念想。

做好国际传播更要走“舆论群众路线”。BBC最近大放厥词，说“中国共产党只害怕中国人民”，反倒被中国网民群嘲：这明明是对中国党和政府的最高赞美——只有深知“水能载舟，亦能覆舟”道理的政党，才能全心全意为人民服务。而那些对人民毫无敬畏之心的西方政客和媒体，怎么能代表最广大人民的利益？

▲ 2021年4月12日，BBC中文官方YouTube账号发布视频“新疆事件：被中国制裁的英国议员称，中共不怕美英，就怕中国人民”。

其实，BBC这句话恰恰也道出了反华势力内心最深处的恐惧——他们不愿意接受中国共产党深受最广大人民爱戴的现实，不愿意放弃自己蛊惑黎民百姓的特权。

因此，只要中国老百姓一发声，他们就如同鸵鸟一般埋头入地、瑟瑟发抖，还妄想着掩耳盗铃，殊不知自己已经成了中国人的笑柄。

中国故事不单单是官方发言人的表态口径，也是千千万万普通百姓的肺腑之言。无论是名人明星、意见领袖，抑或是抖音网红、B站UP主，都是新时代打赢舆论“淮海战役”的百万“小推车”。只要14亿中国人民齐声吼两吼，白宫和五角大楼也得抖三抖。

历史终将证明，坐井观天、画地为牢的“舆论保护主义”，不仅不能自保，反而只会自戕。铺路还是筑墙，兼听还是偏信，世界正拭目以待。

文章来源：“朝阳少侠”微信公众号

(责编：苏缨翔、刘洁妍)