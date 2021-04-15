人民网里约热内卢4月14日电 （记者朱东君）14日，中国驻哥斯达黎加大使汤恒在当地《民族报》发表题为《身正不怕影子斜——真实的中国》的署名文章，批驳近期某些西方反华势力对中国发展、涉疆、涉港等问题的抹黑和攻击。全文如下：

近日，某些西方国家政客、学者、媒体重拾“冷战思维”，大肆散布关于中国的谎言和虚假信息，美国有线电视新闻网记者直言，他们“使出浑身解数要让中国在国际舞台上看起来像个坏蛋”。似乎“逢中必反”成为了某些人的“政治正确”，他们打着民主、人权的旗号通过双重标准绑架国际舆论，企图实现“围堵”、遏制中国发展的战略意图，甚至动辄发起单边制裁，公然违反国际关系基本准则和国际法，注定不得人心，也不会得逞。

中国的巨大发展成就不会因谣言而抹杀。改革开放以来，中国共产党带领全体中国人民，通过艰苦卓绝的努力，使7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，占同期全球减贫人口70%以上，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。以某些反华势力反复炒作的新疆问题为例，过去40多年来新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，仅2010年至2018年，维吾尔族人口增长25.04%，何来“种族灭绝”之说？2020年新疆棉花机械采摘率已达70%，所谓“强迫劳动”难道是强迫机器劳动？中方已邀请来自100多个国家的1000多名外交官、记者和宗教团体代表赴新疆参访见证事实和真相，而一些没去过新疆、也不在乎事实真相的西方政客和学者炮制耸人听闻的假新闻，意图昭然若揭。

中国贯彻“一国两制”、维护国家主权安全发展利益的决心不会因干涉而动摇。1997年中国恢复对香港行使主权后，中国政府切实贯彻落实“一国两制”基本国策，保障香港居民依法享有前所未有的民主权利和自由。近年来，香港内外敌对势力明目张胆鼓吹“港独”，严重破坏香港社会稳定、经济繁荣和公共安全。为确保“一国两制”行稳致远和香港社会长治久安，全国人大常委会履行宪法赋予权力，完善香港特区选举制度。事实上，在英国殖民统治期间，港督直接由英国委任，港人连上街游行的权利都没有。香港已回归24年，有些人却假惺惺地“关心”香港的民主人权，明知国际通行“爱国者治理”，却指责“爱国者治港”。香港由乱变治不仅符合各方利益，也将为维护香港居民和外国投资者的合法利益提供更坚实的保障。

中国对国际社会的重要贡献不会因诋毁而磨灭。中国坚持和平发展道路，坚定维护多边主义，是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序的坚定捍卫者，是联合国五个常任理事国中派出维和部队最多的国家。中国对世界经济增长的贡献率连续多年稳居第一，近年来达到30%左右，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，成为世界经济和全球贸易的重要引擎和稳定器。新冠肺炎疫情爆发后，中国积极推动国际抗疫合作，向160多个国家和国际组织提供抗疫援助，毫无保留地与各国分享抗疫经验。中国积极践行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，已经并正在向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，其中绝大多数是发展中国家，目的是尽快让更多人接种上新冠疫苗，使人类社会尽早走出疫情阴霾。而有些大国在自私自利、大量囤积疫苗之余，仍不忘指责中国搞“疫苗外交”。这种“中国做什么都是错”的滑稽逻辑，是典型的双重标准。

中国发展的目的并不是针对谁也不是超越谁或取代谁，中国共产党人的初心和使命是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。习近平主席指出，世界上没有两片完全相同的树叶，也没有完全相同的历史文化和社会制度。各国历史文化和社会制度各有千秋，没有高低优劣之分，关键在于是否符合本国国情，能否获得人民拥护和支持，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否为人类进步事业作出贡献。中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因，中国人民的心中也不存在“国强必霸”的逻辑。用“零和博弈”看待中国的发展本质上是以己度人，既不符合事实，也于人于己无益。“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界贡献力量！

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