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太平洋岛国论坛呼吁日本重新考虑排放核废水入海

2021年04月15日08:44 | 来源：新华社
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新华社苏瓦4月14日电（记者张永兴）太平洋岛国论坛14日表示对日本政府将福岛第一核电站核废水排入大海这一决定深表关切，并呼吁日本政府重新考虑这一计划。

太平洋岛国论坛秘书长梅格·泰勒当天在一份声明中表示，根据国际法要求以及2020年12月召开《南太平洋无核区条约》缔约方会议时重申的精神，日本应采取一切必要措施避免福岛核废水对包括南太平洋无核区在内的太平洋地区造成危害，而日本目前显然并未采取足够措施解决这一问题。

她说，太平洋的渔业及其他海洋资源对太平洋地区的民生至关重要，必须加以保护。因此，太平洋岛国论坛紧急呼吁日本政府推迟将核废水排入大海的决定，等待太平洋岛国论坛成员就此问题进行进一步磋商并做出独立专家评估。

由太平洋岛国论坛发起并于1985年签订的《南太平洋无核区条约》又被称为《拉罗汤加条约》，条约规定在南太平洋地区设立一个无核武地带，各缔约方承诺不在该地区安放、试验任何核爆炸装置，不倾倒放射性废料和其他放射性物质。

太平洋岛国论坛成立于1971年，是南太平洋国家政府间加强区域合作、协调对外政策的区域合作组织，其成员包括澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚及瓦努阿图等，秘书处设在斐济首都苏瓦。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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