新华社东京4月14日电（国际观察）赴美“抢头筹” 日本在下一盘很大的棋？

新华社记者郭丹

日本首相菅义伟将于15日至18日访问美国，并与美国总统拜登举行会谈。他将成为拜登1月就任以来面对面会见的首位外国首脑。

分析人士认为，菅义伟此行有外交和内政两方面意图，对外希望通过巩固日美同盟、抱紧美国在地区博弈中谋取私利，对内则希望借助外交表现挽救内阁支持率，为迎战众议院大选和保住首相职位给自己“加分”。不过，这一如意算盘未必真能拨响。

“拔头筹”心态

日本在外交和安全等领域结构性受制于美国，因此向来把日美同盟视为日本外交“基轴”。每当美国新政府上台，日本领导人一般热衷于寻求尽快访美，并以在谁能更快与美国新领导人会晤的竞争中“拔得头筹”而自夸。菅义伟的前任安倍晋三就曾为抢先与候任总统特朗普会面而不惜打破外交礼仪。菅义伟此行也不例外，他曾明确表示，希望借华盛顿之行同拜登建立交情。

特朗普执政期间，对待盟友也奉行绝对的“美国优先”，一方面利用日本在印太地区搞竞争，一方面在贸易、军费分摊等问题上对日施压。也因此，日本在处理对美关系时经常陷入费力不讨好的处境。

拜登政府上台后，加大了对印太地区的各方面资源投入，加强对盟友的拉拢就是其一。在此形势下，日本加强了对美国地区战略的迎合，对美国的外交和安保依靠动作明显加大，且在美国印太战略中日益扮演着穿针引线的角色。

3月12日，日本、美国、澳大利亚、印度四国领导人举行“四方安全对话”视频会议。3月16日，日美外长和防长在东京举行“2+2会谈”。日本还与美国在亚洲和欧洲的盟国和伙伴互动频繁。就在4月13日，日本与德国远程举行了两国间首次“2+2”会谈。据报道，菅义伟还计划于4月底至5月初访问印度和菲律宾。

据日媒披露，此次日美领导人会谈将涉及地区安全、供应链安全、气候变化等多项议题。有分析人士指出，日本与周边国家存在各种矛盾，日本希望通过拉紧美国以确保其在地区博弈中取得有利地位，但这种行为实际上更有可能是在损害地区和平稳定大局。

《朝日新闻》援引专家的话指出，既然美方把“第一次面谈”给了日本领导人，当然会要索取相应的外交回报。

拿美国“贴金”

从日本国内看，菅义伟作为执政党自民党的总裁，其任期将于9月底到期。而本届日本国会众议院任期将于10月结束，首相需要在此之前选择有利于本党的时机解散众议院举行大选。对菅义伟而言，要带领自民党在大选中取得符合本党预期的胜利，要再次当选自民党总裁从而保住首相职位，都必须拿出政绩维持一定的支持率。

然而，菅义伟当前面临多重挑战。日本应对新冠疫情的第二轮“紧急事态宣言”解除后不久，因第四波新冠疫情来袭，日本政府最近不得不对包括东京在内的全国多地实施相当于准紧急状态的“蔓延防止等重点措施”。日本的疫苗接种进度也大大落后于其他发达国家甚至不少发展中国家。民调显示，多数日本民众对政府的疫情应对和疫苗接种工作不满。

此外，从前首相安倍晋三的“赏樱会”丑闻到菅义伟儿子涉及的宴请总务省官员丑闻，一系列丑闻也打击了民众对菅义伟政府的信任，其内阁支持率一度跌至接近30%的危险线。

而被寄予厚望的东京奥运会在当前疫情下依旧面临不确定性。共同社12日发布的最新民调显示，超过七成日本民众认为东京奥运会应被取消或推迟。这项民调还显示，菅义伟作为下任首相人选的支持率只有4.9%，仅排名第五。

这种情况下，通过访美博取“外交成果”从而提振支持率，无疑是菅义伟的一大盘算。但另一方面，既无视国内疫情迅速蔓延，又罔顾福岛核废水排放入海在国际社会引发众怒，日本领导人一门心思去美国“攀亲”，日本民众心里会舒服吗？

(责编：苏缨翔、刘洁妍)